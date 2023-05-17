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  •   Hem Bitcoin’i Hem Litecoin’i Geçti! DRC-20 Token Standardı Telaşı Bu Altcoin’i Uçurdu!

Hem Bitcoin’i Hem Litecoin’i Geçti! DRC-20 Token Standardı Telaşı Bu Altcoin’i Uçurdu!

Özet

  • DRC-20 token standardı Dogecoin ağında gerçekleştirilen günlük işlem hacmini 10 kat arttırdı.
  • BitInfoCharts'ın verilerine göre Dogecoin ağında 14 Mayıs'ta 645 binin üzerinde işlem gerçekleştirildi.
  • Dogecoin böylece kısa süreliğine hem Bitcoin hem Litecoin ağını geçti.
12:28
17 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin (DOGE) ağında gerçekleştirilen günlük işlem sayısı, Dogecoin Blockchain’i üzerinde token ihracına imkan tanıyan yeni bir mekanizmanın başlatılmasının ardından hafta başındaki günlük ortalamaya göre on kat artarak tarihi bir seviyeye çıktı.

Dogecoin Ağındaki İşlem Sayısı Katlanarak Arttı

BitInfoCharts’ın sağladığı verilere göre Dogecoin ağında 14 Mayıs’ta 645 binin üzerinde işlem gerçekleştirildi. Ağda gerçekleştirilen işlem sayısı bugün itibariyle önceki seviyelere düşmeden önce o gün hem Bitcoin hem Litecoin ağında gerçekleştirilen işlem sayısını kısa süreliğine geçti.

Geçmiş veriler Dogecoin ağında genellikle günlük 20 bin civarında işlem gerçekleştirildiğini gösteriyor ancak, 9 Mayıs’ta DRC-20 token standardının uygulamaya alınmasıyla ağ aktivitesinde ani bir artış yaşandı.

DRC-20 token standardı, geliştiricilerin ağ ücretlerini DOGE şeklinde alan token’lar çıkarmasına imkan tanıyor. Bu, Dogecoin için değer önerisine katkıda bulunurken, Dogecoin üzerine inşa edilen potansiyel merkeziyetsiz finans (DeFi) hizmetlerinin önünü açıyor.

Yine de DRC-20 Eleştirilerin Hedefinde

İşlem sayısındaki artışa rağmen, DRC-20 token dağıtımı herkesi memnun edebilmiş değil. Token dağıtımını hedef alanlar, DRC-20’nin ağda tıkanmalara neden olabileceği ve günlük ödemelerde kullanılabilen para birimi olarak en büyük köpek temalı altcoin Dogecoin’i kullanım amacından uzaklaştırdığına dikkat çekiyor.

Dogecoin topluluğunun bir üyesi Twitter’dan yaptığı yorumda “DRC-20 Dogecoin topluluğu bu utanmazca yutturmacayı bırakmalı” diye yazdı. Bir diğeri ise “Herkes muhtemelen işlemsel para birimi kullanım durumuna odaklanmalı” dedi.

Yüksek işlem ücretleri ve ağ tıkanıklığı, ağın günlük kullanıcılar için pahalı ve yavaş hale gelmesine yol açarak benimseme planlarının sekteye uğratabileceğinden, herhangi bir Blockchain için kabul edilebilir bir endişe kaynağıdır.

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