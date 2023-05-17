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Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’in üzerinde bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 27.000 doların altına geriledi ve 26.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası yeniden güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Çoğu kripto para birimi gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kaybederken XRP ve Litecoin (LTC) kaydettikleri yükselişler ile piyasada pozitif ayrıştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’in üzerinde bir değer kaybı kaydederek 27.000 dolar seviyesinin altına geriledi ve 26.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kaybetti.

Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolar seviyesine geriledi. Kripto para piyasası, güne nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 50 milyon dolara yakın short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer kaybı ve kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin etkisiyle piyasadaki çoğu kripto para birimi gün içerisinde düşüşe geçti. Pepe (PEPE), Kava (KAVA), Conflux (CFX), dYdX (DYDX) ve Sui (SUI) gün içerisinde kaydettikleri düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kaybı kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan Bitcoin’deki düşüş eğilimine karşın gün içerisinde piyasada pozitif ayrışan Decentraland (MANA), XRP, Render Token (RNDR), Huobi Token (HT), The Sandbox (SAND) ve Litecoin (LTC) ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimleri oldu.