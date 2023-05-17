Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance, 15 Mayıs 2023 günü saat 12.00’de (TSİ) kullanıcıların İkili Yatırım ve Otomatik Bileştirme hakkında bilgi alabileceği bir İkili Yatırım ETH Testi etkinliği başlatıyor. Etkinliğe katılmak için bu linki kullanabilirsiniz.

Etkinlik Detayları

Yapılan açıklamalara göre, 15 Mayıs 2023 12.00 (TSİ) ve 29 Mayıs 2023 02.59 (TSİ) olan promosyon dönemi içinde kısa testi çözen ilk 20.000 yeni İkili Yatırım kullanıcısının her biri bir İkili Yatırım ETH Düşükten Satın Al katılımı kazanacak.

Etkinliğe katılmak için takip edilmesi gereken 4 adım bulunuyor ve bu adımlar şu şekilde sıralanıyor:

1. Adım: Etkinlik sayfasının üst kısmındaki (Testi başlat) tuşuna tıklayın.

2. Adım: Kısa testi açıp İkili Yatırım ve Otomatik Bileştirme ile ilgili mevcut kaynakları okuyun.

3. Adım: Testteki tüm soruları doğru yanıtlayın. Kullanıcılar, tüm soruları doğru yanıtlamadıkları takdirde testi tekrar deneyebilirler.

4. Adım: Hak kazanan kullanıcılar, 12 Haziran 2023 günü saat 02.59’a (TSİ) kadar İkili Yatırım ETH Düşükten Satın Al katılımlarını otomatik olarak alacaklar.

İkili Yatırım Otomatik Bileştirme İşlevi

Yapılan açıklamalara göre İkili Yatırım Otomatik Bileştirme işlevi, kullanıcıların İkili Yatırım katılımlarını Uzlaşma tarihinde otomatik olarak yenilemelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, bu işleve Binance Web Sitesi veya Binance Uygulaması üzerinden erişebilirler.

Kullanıcılar, İkili Yatırım katılımı sürecinde Otomatik Bileştirme işlevini kullanmayı seçebilirler. Bu işlevi etkinleştirdikten sonra sistem, kullanıcıların Temel Plan veya Gelişmiş Plandan hangisini seçtiklerine ve Hedef Fiyata ne zaman ulaşıldığına bağlı olarak Uzlaşma Tarihinde pozisyonlarını kapatmalarına veya yeni bir pozisyona yeniden katılım sağlamalarına yardımcı olur.

İkili Yatırım Otomatik Bileştirme İşlevi özelliğini kullanabilmeniz için Binance’e üye olmanız gerekiyor. Eğer hala üyeliğiniz yoksa bu link üzerinden üye olabilirsiniz.