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  •   Bu Altcoin Kanatlandı Uçtu! Yeni Bir Kilometre Taşına Ulaştı!

Bu Altcoin Kanatlandı Uçtu! Yeni Bir Kilometre Taşına Ulaştı!

Özet

  • Polygon zkEVM, büyüme ve işlem hacmi bakımından yeni bir kilometre taşına ulaştı.
  • Polygon zkEVM'nin TVL'si yüzde 70 artarak en yüksek haftalık sıçramasını yaptı.
  • Platform, tek bir günde gerçekleştirilen 130 binin üzerinde başarılı işlemle işlem rekoru kırdı.
09:36
17 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum ağı üzerinde inşa edilen Polygon‘un (MATIC) yüksek performanslı ölçeklendirme çözümü olan Polygon zkEVM, büyüme ve işlem hacmi bakımından yeni bir kilometre taşına ulaştı. Verilere göre Polygon zkEVM, işlem hacminde tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşarak açık bir şekilde platformun kullanıcılar arasında artan popülerliğini ve benimsenmesini gösterdi.

Polygon zkEVM’nin Çarpıcı Performansı

Platform tarafından açıklanan verilere göre Polygon zkEVM‘nin Kilitlenen Toplam Değeri’nde (TVL) yüzde 70’lik bir yükseliş görüldü ve kullanıma sunulduğu ilk günden bu yana en büyük haftalık sıçramasını yaptı. Ayrıca, tek bir günde gerçekleştirilen 130 binin üzerinde başarılı işlemle işlem rekoru kırıldı. Beklendiği gibi, bu dönemde daha fazla işlem gerçekleştirilmesiyle kullanıcıların arama verilerini gönderme maliyetini paylaşmasının bir sonucu olarak gas ücreti de düştü.

Polygon zkEVM platformundaki işlem hacmindeki ulaşılan son ATH, kullanıcılar arasında artan popülaritesini yansıtıyor. Aynı şekilde, platform hızlı ve ucuz işlemleri, ETH ile uyumluluğu ve gelişmiş gizlilik ve güvenlik özellikleri nedeniyle kullanımda bir artış gördü.

Merkeziyetsiz finansın (DeFi) popülaritesindeki artış, hızlı ve ucuz işlemlere yönelik artan taleple birlikte Polygon ağının gelecekte çok daha önemli büyüme görmeye devam etmesi bekleniyor.

Polygon En İyi L2 Ağı Olmak İçin Yarışıyor

Nisan ayı Ethereum tabanlı Layer-2 ağı için çok önemli bir ay olmuş, zkEVM protokolü için bir bir performans ölçümleri paylaşılmaya başlanmıştı. Platforma göre zkEVM protokolü Nisan ayı boyunca yüzde 300’ün üzerinde büyüme oranıyla yükselişini sürdürdü.

Polygon, Ethereum’un ölçeklendirilmesine yardımcı olmak için inşa edildi ve kuruluşundan bu yana bu rolü üstlenmeyi başardı ve sektörün takdirini aldı. Polygon, altta yatan Layer-1’e kıyasla daha ucuz bir protokol olarak değerlendirilirken, zkEVM protokolün çok daha gelişmiş bir versiyonu olarak tasarlanmıştır.

Polygon zkEVM, işlemlerin gizliliğini ve güvenliğini artırmak için sıfır bilgi kanıtlarını (zk-proofs) kullanır. Bununla birlikte, bu teknoloji, kullanıcıların işlemlerin geçerliliğini, tutar veya ilgili taraflar gibi hassas bilgileri ifşa etmeden kanıtlamalarına imkan tanır. Bu platformu yüksek düzeyde gizlilik ve güvenlik gerektiren finansal uygulamalar için ideal hale getirmektedir.

Özellikle, Polygon zkEVM düşük işlem ücretleri ve hızlı işlem onay süresi sunuyor oluşu ile öne çıkmaktadır. Bu, ana Ethereum ağı üzerindeki yükü azaltmaya ve işlemlerin hızını artırmaya yardımcı olan Layer-2 ölçeklendirme çözümlerinin kullanılmasıyla elde edilmektedir.

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