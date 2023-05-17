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Özellikle kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği analist Credible, en büyük altcoin Etheruem (ETH) ve genel olarak altcoin piyasası için yukarı yönde patlama beklediği öngörüsünde bulundu. Analist ayrıca Bitcoin (BTC) için yaptığı aykırı yorumu yineledi.

Ethereum ve Altcoin Piyasası İçin Yaptığı Değerlendirmede

Anonim kripto para analisti Credible, Ethereum’un güçlü bir ralli için hazırlandığına inandığını iddia ederek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Credible şu anda ETH’de yükseliş bekliyor olsa da, en büyük altcoin‘in hedefine ulaştıktan sonra muhtemelen büyük bir geri çekilme yapacağını da ekledi. Analiste göre, Ethereum hakkındaki görüşü genel olarak altcoin piyasasına olan bakışını yansıtıyor:

Son tweet’imden bu yana ETH‘de bir miktar rahatlama gördük ancak yukarı yönde verdiğim hedefimden biraz uzaklaştık. Çok sayıda altcoin önemli destek seviyelerini test ediyor, bu nedenle ETH grafiğinin önümüzdeki günlerde genel olarak diğer altcoin’lerde beklediğim şeyi iyi bir şekilde temsil ediyor. Buna göre yukarı yönde bir miktar rahatlama ve ardından BTC yavaş ama emin adımlarla likiditeyi altcoin’lerden çekmeye devam ettikçe başka bir geri çekilme bekliyorum. Bu yıl için tüm zamanların en yüksek seviyelerine giden yolda bir sonraki düşüşe hazırlık yapılmalı.

Credible’ın paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında, Ethereum’un bin 500 dolar civarına kadar gerilemeden önce 2 bin doların üzerine çıkacağını tahmin ediyor gibi görünüyor.

Analistin Aykırı Bitcoin Yorumu

Ethereum ve altcoin piyasasına ilişkin görüşünü paylaşan analist ayrıca en büyük kripto para Bitcoin için de değerlendirmede bulundu. Credible hala Bitcoin’in bu yıl muhtemelen tüm zamanların en yüksek seviyelerini göreceğine dair aykırı bir görüşe sahip: