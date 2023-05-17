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Mayıs ayı kripto para yatırımcıları için iyi başlamadı ve iyi devam etmiyor. Özellikle altcoinler can sıkıcı kayıplar yaşıyor. Yatırımcıları endişelendiren şey Bitcoin fiyatındaki ara yükselişlere rağmen altcoinlerin erimeye devam ediyor oluşu. Bunun birkaç sebebi var ve en başta da kısa vadeli yatırımcıların yönelimi yatıyor.

Kısa Vadeli Yatırımcı Korkuyor

Son veriler elinde Bitcoin tutan kısa vadeli yatırımcıların satışlarda başı çektiğini söylüyor. Bu ancak piyasalarda devasa FUD’lar olduğu dönemlerde normaldir. Diğer taraftan Ocak ayında alınan on binlerce BTC’nin kısa sürede satıldığından da bahsetmiştik. Peki ama neden? Makro ekonomi cephesinde bunun bir cevabı var. İkinci bölümde de teknik verilere değineceğiz.

Ocak ayını hatırlayalım. Kripto para yatırımcıları bu yıl hızla faiz tavanın ilan edilmesini bekliyordu. Enflasyon düşüyor ve Fed hedefine ulaşıyordu. Fakat senenin neredeyse ortasına gelmemize rağmen Fed halen bırakın faiz indirimini faiz tavanı konusunda bile iyimser bir tablo çizmiyor. Bu hafta konuşan Fed üyeleri Haziran ayında artırım yapabileceklerini açık açık söylediler.

Enflasyon düşüyor.

düşüyor. Kredi sıkılaşması faiz artışına eşdeğer piyasa baskısı oluşturuyor.

%5,75 tavanına yaklaşan faiz %5,25’i gördü.

Fakat yine de Fed faizleri indirmiyor. Peki gündemdeki diğer büyük problem ne? ABD için en büyük sorun temerrüt riski. Fakat yatırımcılar anlamsız bir şekilde bunu içinden çıkılmaz bir sorunmuş gibi büyütüyor. ABD temerrüde düşecek ve hisse senetleri çakılacak anlatısı büyük alıcı buluyor. Peki bu ne derece mümkün?

Cumhuriyetçilerin tek yaptığı şey önümüzdeki yıl yapılacak seçimler öncesinde Demokratları sıkıştırmak. Başka hiçbir şey değil. Elinde sonunda 1 Haziran tarihinden önce veya bu tarihe yakın bir dönemde borç tavanının yukarı çekildiğini göreceğiz. Anlaşmaya varacaklar. Bugün bile Cumhuriyetçiler son yapılan toplantıların ardından anlaşmaya yakın olduklarını söylediler. Bu anlaşma kripto paralar pozitif yansır mı? Zaman gösterecek fakat yatırımcılar korkuyor ve kripto paralar bu yüzden düşüyor.

Piyasadaki sığ likidite sorunu? Bu kesinlikle kripto için temerrütten büyük bir problem ve günlük 29 milyar dolara düşen hacimler Bitcoin ayılarının elini güçlendiriyor.

Bitcoin Kaç Dolara Düşecek?

Günlük zaman dilimindeki teknik analiz, Bitcoin fiyatının düşüş eğiliminde olduğu tahminini veriyor. Bunun nedeni, bir düşüş formasyonu olarak kabul edilen baş ve omuzların oluşması ve kırılmasıdır. Formasyon yüksek bir nokta ile başlar, ardından daha yüksek bir tepe noktası ve ardından ilkine benzer uzunlukta ikinci bir tepe noktası gelir. Ardından, boyun çizgisini kıran ve dik bir düşüşü tetikleyen bir düşüş meydana gelir.

Diğer taraftan Elliott Dalga teorisi de Bitcoin fiyatında yaklaşan düşüşü teyit ediyor. Buna göre Bitcoin fiyatı 23.400 dolara kadar düşebilir. BTC fiyatının 25.270 dolar altında kapanışlar yapması bu senaryonun masaya gelmesini sağlayacak. Eğer BTC 27.200 dolar altında kapanışlar yapmaya devam ederse bu senaryo çok uzak görünmüyor.