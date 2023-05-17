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Biraz önce gelen karar XRP Coin fiyatının hızla 0,43 doların üstüne yükselmesine neden oldu. Önemli bir kazanım ve davanın artık sonuna yaklaşılıyor. Bitcoin fiyatının tatsız durumuna rağmen XRP Coin günün en yüksek seviyesine ulaştı.

Ripple Davası Son Dakika

Yargıç Torres SEC’in Hinman belgelerini mühürleme talebini reddetti. SEC bu belgelerin gizli kalmasını istiyordu. XRP Coin fiyatı gelen haberin ardından 0,4350 dolara kadar yükseldi ve günlük zirvesini aştı. Bu haber XRP lehine bir gelişmeydi ve SEC’i zora sokan bir karardır. Kripto para yatırımcıları için emsal oluşturacak XRP Coin davası yakından izleniyor. SEC eğer bu davada kesin bir zafer elde ederse diğer kripto paralara karşı açacağı menkul kıymet davalarında da bunu kullanacak.

Hinman belgeleri bugün SEC’in iddia ettiği şeylerin tam tersini söylüyordu. Hangi altcoinlerin menkul kıymet olup hangilerinin olmadığıyla alakalı susan SEC eskinden çok daha cesur açıklamalar yapıyordu. Bu cesur açıklamalar şimdi onun başına çorap örüyor. Hinman belgeleriyle ilgili Ripple lehine alınan bu kadar yatırımcılar “davayı kazanıyoruz” motivasyonuyla daha fazla alım yapmasına neden olabilir. Fakat şimdi bu karar davanın sonucunu etkileyecek ölçüde devasa bir kazanımı temsil etmiyor.

Ripple Davası

Ripple tarafı bu davada her sonuca hazır. Davayı kaybetse bile ödeyeceği tazminatın ardından XRP Coin’in özgür kalacak olması yatırımcıları motive ediyor. Daha da önemli LBC Token davasındaki kazanım sayesinde XRP Coin davayı kaybetse bile borsalarda işlem görmeye devam edecek. Yani XRP Coin tüm kripto para piyasalarındaki Bitcoin’in ardından SEC belasından uzak kalabilen ikinci varlık olacak.

Bugünlerde SEC Başkanı başta ETH olmak üzere tüm altcoinleri menkul kıymet olarak gördüğünü söylüyor. Bu endişe verici çünkü XRP Coin’in yaşadığı dava süreci onun maddi ve manevi anlamda ciddi darbe almasına neden oldu. Ripple büyük bir şirket fakat altcoinlerin çoğu aynı ölçüde sermayeye sahip değil. Yani bu hukuki mücadeleden sağ çıkamama ihtimalleri de var.

Şimdilik Ripple zafere bir adım daha yaklaşmış oldu. Bundan sonraki süreçte gelecek haberler davanın önümüzdeki birkaç içinde sonuçlanıp sonuçlanmayacağını görmemizi sağlayacak.