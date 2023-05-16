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  •   Kripto Para Raporu: Bitcoin (BTC) Satan Kurumsal Bu 4 Altcoinden Alıyor! Veriler İyi Değil!

Kripto Para Raporu: Bitcoin (BTC) Satan Kurumsal Bu 4 Altcoinden Alıyor! Veriler İyi Değil!

Özet

  • Kripto para yatırım fonlarından geçtiğimiz hafta 54 Milyon $'lık çıkış oldu.
  • Geçtiğimiz dört hafta boyunca, toplam BTC çıkışları 160 Milyon $'a ulaştı.
  • Cardano, Tron ve Sand fonları ufak girişler gördü.
16:15
16 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto yatırımı yapmak isteyen kurumsallar için alternatifler bol ve bu alanda varlık da gösteriyorlar. Henüz spot Bitcoin ETF’si onaylanmamış olsa da çeşitli yatırım fonları kurumsal yatırımcının Bitcoin ve altcoinlere yatırım yapmasını kolaylaştırıyor. Fakat bugünlerde işler pek yolunda gitmiyor. Son veriler can sıkan türdendi.

Kripto Para Raporu

Avrupalı kripto para yatırım firması CoinShares son raporunu 24 saat içinde yayınladı. Dijital Varlık Fonu Akışları Raporu bize son 1 haftada kripto odaklı fonların performansını takip etme imkanı sunuyor. Maalesef geride bıraktığımız haftada da kripto para fonlardan kaçış devam etti. Geçtiğimiz hafta yaşanan çıkışlar 54 milyon dolara ulaştı. CoinShares’in bildirdiğine göre bu, “toplam çıkış miktarını 200 milyon ABD dolarına çıkararak yönetim altındaki toplam varlıkların (AuM) %0,6’sını temsil ediyor” ki bu da işlerin pek yolunda gitmediğini gösteriyor.

Resesyon endişesi, Fed’in faiz artırımına devam edeceğine dair sinyaller, ABD’nin düzenleyici baskısı, piyasadan çekilen market makerlar ve daha onlarca sebep kripto paraların ekstra riskli bir pazar olarak görülmesine neden oluyor.

Bitcoin ve Altcoinler Kurumsal Talep

Rapora göre, Bitcoin fonları 38 milyon dolarlık çıkışa tanık oldu. Geçtiğimiz dört hafta boyunca, toplam BTC çıkışları 160 milyon dolara ulaşarak tüm çıkışların %80’ini temsil etti. Ayrıca, Bitcoin’deki short pozisyonlardan çıkışlar birleştirildiğinde, yalnızca bu varlıkla ilgili çıkışların toplam değeri 201 milyon dolara ulaştı. Bu rakamlar, son dönemdeki yatırımcı faaliyetlerinin büyük ölçüde Bitcoin’e odaklandığını güçlü bir şekilde vurgulamaktadır.

Çoklu kripto yatırım fonlarından çıkışlar 7 milyon dolar civarındaydı. Az da olsa bazı altcoinlere girişler dikkat çekti. Riske oynayan bazı yatırımcılar ortalama 1 milyon dolarlık girişlerle altcoinlerdeki pozisyonlarını büyüttü. Bu altcoinler Cardano, Tron ve Sand oldu. Binance Coin (BNB) ise çıkış yaşayan tek altcoin olarak dikkat çekti.

Bloomberg’s Markets Live Pulse tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, ABD’de teorik bir borç temerrüdü durumunda, Bitcoin’in altın ve ABD Hazineleri ile birlikte ilk üç varlıktan biri olarak ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Ancak biz benzer süreçleri geçmişte de yaşadık. Muhtemelen Cumhuriyetçiler inadı bırakıp borç tavanını yükselteceği için hiç bu ihtimalin masaya gelmediği bir ortam görebiliriz.

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