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Bu yılın ilk çeyreğinde Polygon (MATIC) çok daha ciddi yatırımcı coşkusuyla fiyat yükselişleri gördü. Ancak heyecan azaldı ve fiyat da düştü. Yatırımcılar zkEVM güncellemesinin beklentisiyle alım yaptıktan sonra beklenen yükseliş dalgasını görmedi. Şimdi de kripto para piyasalarındaki genel negatif hava düşüşü destekliyor.

Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC) fiyatı 18 Nisan’da kaydedilen 2023 zirvesine kıyasla %45 düştü. On-chain verilere göre Shapella yükseltmesi MATIC Coin için iyi bir sonuç doğurmadı. Yatırımcılar büyük Ethereum güncellemesinin ardından fonlarını hızla ağdan çekti. Bu durum, yatırımcıların önümüzdeki günlerde daha fazla düşüş beklediğini gösterebilir. 30 gündür düşen fiyat geçmişte eşine az rastlanır hızda satışların sonucuydu.

Birçok altcoinde benzer bir durum söz konusu yatırımcılar altcoinlerdeki risklerini azaltıyor. Daha da kötüsü merkezi borsalarda azalan likidite bu satışların daha derin dipler oluşturmasını sağlıyor. Bitcoin fiyatının 30.000 dolardan düşmeye başladığı süreçte tecrübeli yatırımcılar altcoinlerdeki erimenin sinyalini almıştı.

MATIC Coin Yorum

Yıllarca Ethereum için ana Proof of Stake ve alternatif ölçeklendirme çözümü olarak hizmet verdikten sonra, 12 Nisan Şangay Yükseltmesinin başarısının ardından Polygon’a ilgi azalıyor. Aşağıdaki grafik, akıllı sözleşmelerde stake edilen MATIC yüzdesinin, Ethereum’un PoS konsensüsüne tam geçişini işaret eden Şangay Yükseltmesinden sadece bir hafta önce nasıl düşmeye başladığını gösteriyor.

Akıllı sözleşmelerde kilitlenen arz düşmeye başladığında borsalardaki arz artmaya başlar. Bu da daha fazla tokenin satışa hazır olduğu anlamına gelir ve fiyat düşer. Bu tek başına fiyatı etkileyen bir faktör değil. Örneğin Ethereum için borsalardaki arz tarihi dip seviyelerde olmasına rağmen Bitcoin fiyatındaki erimeden dolayı fiyat düşüyor. MATIC özelindeki durum Ethereum güncellemesinden 1 hafta önce başladığı için düşüşle direkt olarak ilişkilendirilebiliyor.

Blockchain analiz platformu Glassnode’un verilerine göre, MATIC’in Borsalardaki arzı, mevcut fiyat düşüşünün arkasındaki itici faktörlerden biri olarak görünüyor. Aşağıdaki grafikte yer alan mor çizgi, Borsalardaki MATIC Coin Arzının Şanghay Yükseltmesinden hemen önce nasıl artmaya başladığını göstermektedir.

Fiyat açısından baktığımızda 0,83 dolar desteği önemli bir seviye ve bu bölgenin kaybedildiği senaryoda fiyatın 0,75 dolara kadar düştüğünü görebiliriz. Bitcoin fiyatının 25.000 dolar altına düşme ihtimali, borsalarda artan MATIC Coin arzı gibi sebepler bu seviyelere yakın bir düşüşün olası olduğunu gösteriyor.