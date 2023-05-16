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OpenAI CEO’su Kripto Paralarda Büyük Hamlesini Yapmak Üzere!

Özet

  • OpenAI CEO'su Sam Altman aynı zamanda Worldcoin'in de arkasındaki isim.
  • FT haberine göre proje 100 milyon dolarlık finansman turu hazırlığında.
  • Snowden 2021 yılında bu projeden uzak durmayı tavsiye etmişti.
22:27
16 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 Kasım ayında piyasaya sürdüğü Chat GPT-3 ile gündem olan OpenAI kripto paraları da dalgalandırdı. FET Coin gibi yapay zeka odaklı altcoinler 10x’e yakın kazançlar elde etti. Fakat bugün OpenAI farklı bir gelişmeyle gündeme geldi. OpenAI CEO’su Sam Altman iddialara göre kendi kripto projesi için harekete geçiyor.

Worldcoin

8 Mayıs tarihinde Worldcoin yeni cüzdan uygulamasını duyurmuştu. O günlerde şirketin yeni fon arayışında olduğunu söylemişti. Bugünse Financial Times 100 milyon dolarlık yeni finansman turunun yakında yapılabileceğini yazdı. OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından kurulan kripto projesi Worldcoin mevcut ve yeni yatırımcılarının desteğiyle bu rakamı toplamayı hedefliyor.

Henüz beta aşamasında olan proje, finansal katılımı teşvik edebilecek küresel ve kolektif olarak sahip olunan bir kripto para birimi oluşturmayı hedefliyor. Henüz ortasında bulunduğumuz kripto kışına rağmen böyle bir finansman turu heyecan verici olabilir. Üstelik yapay zekanın gündemde olduğu bu dönemde olası yatırım turu Altman sebebiyle yoğun ilgi görecektir.

Worldcoin Geçmişi ve Bugünü

Proje Seri-A yatırım turunda a16z, Digital Currency Group, Coinbase Ventures, Sam Bankman-Fried ve Reid Hoffman gibi kriptonun önde gelen isimlerinden destek bulmuştu. Bugünse en büyük destekçilerinden ikisi ayı piyasalarının gazabına uğramış durumda. Coinbase ise azalan hacimler ve düzenleyici baskı nedeniyle geçtiğimiz yıla göre daha az kazanç bildiriyor. Durum buyken mevcut yatırımcılarından a16z ve Reid Hoffman gibi birkaç alternatif yeni yatırım turuna katkı sağlayabilir.

  • Digital Currency Group: Genesis iflası ve ona borcu nedeniyle yatırım arıyor.
  • Coinbase: Ciddi anlamda eleman çıkardı ve ayı piyasası onun gelir akışını olumsuz etkiledi.
  • Sam Bankman-Fried: FTX’i batırdı ve müşterilerine sentetik kripto paralar sattığı için dolandırıcı olduğu ortaya çıktı.

Worldcoin dünyadaki herkesi dijital kimlik sahibi yapmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıllarda retina verilerinden dolayı gözetim ve gizlilik endişeleri nedeniyle ciddi tepki toplamıştı. Hatta Edward Snowden Worldcoin projesinden uzak durun çağrısında (24 Ekim 2021) bulunmuştu. Ancak bugünlerde OpenAI CEO’su Sam Altman’ın daha gözde bir konuma yükselmesiyle başarıya ulaşma ihtimali arttı.

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