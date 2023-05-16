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Nicholas Merten: Pepe Coin ve Altcoinler İşte Buraya Gidiyor!

Özet

  • Analist Merten altcoinlerde daha fazla düşüş bekliyor.
  • Pepe Coin ilgisindeki azalma altcoin sezonunun başlamadığını gösteriyor.
  • Nicholas Merten kripto paralarda daha fazla düşüş bekliyor.
21:10
16 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının yakından izlediği popüler bir analist çoğunun gözden kaçırdığı önemli bir detaya değiniyor. Yaygın olarak takip edilen kripto analisti, memecoin Pepe (PEPE) düşerken altcoin piyasa değerinin önemli ölçüde azalacağını düşünüyor. İşte detaylar.

Pepe Coin ve Altcoinler

Son piyasa güncellemesinde Nicholas Merten altcoin piyasasının şu anda daha fazla likidite çekecek yeni bir katalizörden yoksun olduğunu ve mevcut zirvesinden düşüş için zemin hazırladığını söyledi. Hali hazırda azalan likidite zaten altcoinleri eritirken Merten daha kötüsünün kapıda olduğuna inanıyor.

“Şu anda pek bir gelişme yok. Başka bir boğa piyasası için ihtiyacımız olan şeyin yakınında bile değiliz. Ben 2018 ve 2019’daki son ayı piyasası sırasında oradaydım ve size DeFi’nin (merkezi olmayan finans), NFT’lerin yeniden canlandığını söyleyebilirim. Aslında yeni likiditenin gelmesini haklı çıkaran pek çok temel şey vardı.”

Merten, altcoin piyasasının likidite akışını sürdüreceği yönündeki öngörüsünü desteklemek için üç layer2 ölçeklendirme çözümü projesinin (Optimism (OP), Arbitrum (ARB) ve Polygon (MATIC)) son fiyat hareketine bakıyor.

“Örneğin büyük layer2 ölçeklendirme çözümlerinden biri olan Optimism’in 1,90 dolardan 1,53 dolara gerilediğini görebiliyoruz. Arbitrum önceki gün 1,80 dolar civarındaki en yüksek seviyesinden sonra 1,20 dolar civarına geriledi”.

Altcoinlerin Geleceği

Polygon (MATIC) Şubat ayındaki en yüksek seviyesinden bu yana neredeyse %50 düştü ve bu, yeni bir boğa piyasasında olmadığımızın sinyali gibi görünüyor. Merten’e göre Pepe Coin fiyat grafiği altcoin piyasasının zayıfladığını gösteren bir işaret gibi görünüyor.

“Ve eğer Pepe sizin için bir işaret değilse… neyin işaret olduğunu bilmiyorum… Bu süre zarfında insanları heyecanlandıran tek şey, son birkaç gündür burada damping yapan bir memecoin ise… bu endüstri için berbat bir durum… Spekülasyon, daralma ortamlarında iyi sonuç vermez.”

Son olarak Merten, Bitcoin (BTC) hariç tüm kriptoların piyasa değerini hesaplayan TOTAL2 Endeks grafiğine bakıyor. Merten’e göre TOTAL2 grafiği, yatırımcıların teknik analizde bir piyasa eğilimini denemek ve tahmin etmek için kullandıkları genişleyen bir kanal oluşturuyor.

Analist, TOTAL2’nin diyagonal direncine ulaştıktan sonra muhtemelen aralığın en düşük seviyelerine ulaşma yolunda olduğunu söylüyor.

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