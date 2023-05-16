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AVAX fiyat analizi, daha fazla aşağı yönlü hareket için önemli bir potansiyele sahip olan ve giderek güçlenen bir düşüş eğiliminin ortaya çıktığını gösteriyor olabilir. AVAX/USD işlem çifti şu anda 14,8 dolar değerinde ve son 24 saatte %2,84’lük bir düşüşü yansıtıyor.

Avax Kaç Dolar & Avax Son Durum

Piyasa dün hızlı bir aşağı yönlü ivmeyle karakterize edilen önemli bir düşüş yaşadı ve bugüne, önceki gün 14,8 dolar eşiğinin altına düşmesinin ardından iyimser yükseliş faaliyeti belirtileriyle başlıyor. Ayrıca, piyasa hareketliliğinde bir azalma söz konusu ve bu da boğaların kayda değer bir toparlanma gerçekleştirmesi için elverişli bir fırsat sunuyor olabilir.

Bugün itibariyle, Avalanche (AVAX) fiyatı 14,88 dolar seviyesinde ve 24 saatlik işlem hacmi 215,93 milyon dolar. AVAX’ın piyasa değeri 4,96 milyar dolar olup, %0,44’lük bir piyasa hakimiyetini temsil etmekte. Son 24 saatte AVAX fiyatı %2.84 düşüş yaşadı. Şu anda Avalanche fiyat tahmini için duygu düşüş eğiliminde, Fear & Greed Index ise 54 nötr değerini gösteriyor.

Dolaşımdaki Avalanche arzı şu anda maksimum 720.00 milyon AVAX arzından 332.90 milyon AVAX’a ulaşmış durumda. Yıllık arz enflasyon oranı şu anda %23,71 olarak ölçülmekte. Bu da geçtiğimiz yıl 63,80 milyon AVAX yaratıldığını göstermekte. Piyasa değeri açısından Avalanche, Proof-of-Stake Coin sektöründe 7. sırada. Avalanche aynı zamanda Network sektöründe 1. sırada ve Layer 1 sektöründe 11. sırada yer almakta.

AVAX/USD 1 Saatlik Analiz

Avalanche fiyat analizi, piyasa hareketliliğinden azalan bir eğilim olduğunu ve AVAX/USD fiyatlarının önemli dalgalanmalara karşı daha az duyarlı hale geldiğini göstermekte. Bollinger Bantlarının üst sınırı, AVAX için kayda değer bir direnç seviyesini temsil eden 15,1 dolarda görünüyor. Öte yandan, Bollinger Bantlarının alt sınırı AVAX için önemli bir destek seviyesi olarak görülen veren 14,8 dolarda yer bulunmakta.

AVAX/USD fiyatı son zamanlarda Hareketli Ortalama eğrisinin altına düşerek piyasada düşüş hareketine işaret etti. Ayıların varlığı son birkaç saat içinde belirginleşti ve fiyat destek seviyesine yaklaştıkça etkilerinin devam etmesi beklenilebilir. Bu durum, piyasanın kırılma potansiyeline işaret ederek düşüş eğilimini daha da vurguluyor.

Avalanche fiyat analizi, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) şu anda 35 seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor ve bu da kripto paranın değerinin biraz düşük olduğuna işaret ediyor olabilir. Buna ek olarak, RSI değerinin düşük olduğu aralıkta aşağı yönlü bir seyir izliyor ve bu da piyasada hakim bir satış faaliyeti olduğunu gösteriyor olabilir.

Avalanche 1 Günlük Fiyat Analizi

AVAX fiyat analizi, piyasa hareketliliği artan bir eğilime işaret ederek, AVAX/USD’nin hareketlilik arttıkça dalgalanmalar yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bollinger Bantlarının üst sınırı, AVAX için önemli bir direnç seviyesini temsil eden 18,2 dolarda gözlenmekte.

Buna karşılık, Bollinger Bantlarının alt sınırı AVAX için güçlü bir destek seviyesi olarak hizmet veren 14,1 dolarda yer almakta. Bu seviyeler, trader’ların ve yatırımcıların AVAX’ın fiyat hareketlerini değerlendirirken izlemeleri için önemli referans noktaları sağlayabilir.

AVAX/USD fiyatı şu anda Hareketli Ortalama eğrisinin altından geçerek piyasada aşağı yönlü bir hareketin sinyalini veriyor. Piyasanın yönü son günlerde nispeten istikrarlı görünmesine rağmen, ayılar kontrolü ele geçirerek boğaların pozisyonunu zayıflattı. Buna ek olarak, AVAX/USD fiyatının destek bandının altına inmesi potansiyel bir piyasa kırılmasına işaret ediyor olabilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda 34 seviyesinde ve bu da kripto para biriminin değerinin düşük olduğunu gösteriyor olabilir. Dahası, kripto para biriminin fiyatı, artan satış aktivitesinin eşlik ettiği değer düşüşü ve devalüasyona doğru bir kaymaya işaret eden, düşük değerli bölge içinde aşağı yönlü bir fiyat hareketine işaret ediyor olabilir.

Bu durum, piyasada güçlü bir tersine dönüş hareketini tetikleme potansiyeline sahip görünüyor. Potansiyel olarak momentumda bir değişimi desteklemekte ve yükseliş piyasası trendinin ortaya çıkması için bir fırsat olabilir.

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