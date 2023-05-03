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Avalanche (AVAX) fiyatı uzun vadeli bir destek seviyesinde bir yükseliş formasyonu oluşturdu. Bunun yukarı yönlü bir hareket başlatması mümkün olabilir. Günlük zaman dilimindeki fiyat hareketi keskin bir reddi gösterirken, kısa vadeli eğilim AVAX token fiyatının yakında yukarı yönlü bir harekete başlama olasılığına mı işaret ediyor?

Kırılamama AVAX Fiyat Düşüşüne Yol Açıyor

AVAX fiyatı, 21,50 dolar yatay direnç alanının 18 Nisan’da reddedilmesinden bu yana düştü. Bu, alanın (kırmızı simgeler) üzerine çıkmaya yönelik dördüncü başarısız girişimdi.

Alanlar her dokunulduğunda daha zayıf hale gelse de, kripto varlık dördüncü denemede alanın üzerine çıkamadı. Bunun yerine, AVAX fiyatını uzun vadeli yükselen bir destek hattına götüren çok keskin bir düşüş yaşandı.

Bu çizgi yılın başından beri yerinde duruyor ve yukarı yönlü hareketin eğimini oluşturuyor. Dolayısıyla, fiyatın aşağı ya da yukarı yönlü kırılması gelecekteki eğilimi belirleme konusunda önemli bir yer tutabilir. En yakın destek alanı ortalama 14,20 dolar fiyatında bulunuyor.

AVAX Fiyat Tahmini

Kısa vadeli altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz, AVAX için daha yukarı yönlü bir fiyat tahmini sunuyor. AVAX, boğa formasyonu olarak kabul edilen bir çift dip oluşturdu. Bu nedenle, çoğu zaman gelecekteki fiyatta yukarı yönlü hareketlere yol açabilir.

Ek olarak, çift dip, Göreceli Güç Endeksi’ndeki (RSI) (yeşil çizgi) yükseliş sapması ile birleştirilmişti. Bu, momentum düşüşünün fiyat düşüşünü desteklemediği bir tür yükseliş gelişmesi olarak yorumlanabilir. Bu, ikili dipin geçerliliğini artırabilir. Dolayısıyla, ikili dip gerçekleşirse, AVAX fiyatı 19,55 dolardaki 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesine yükselebilir.

Fibonacci geri çekilme seviyelerinin arkasındaki ilke, bir yönde önemli bir fiyat hareketinden sonra. Fiyat, orijinal yönünde devam etmeden önce kısmen önceki bir fiyat seviyesine geri çekilebilir. Bununla birlikte, AVAX fiyatı ikinci dip ve yükselen destek çizgisinin altına düşerse, muhtemelen 14,20 dolar bölgesine keskin bir düşüş gerçekleşebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.