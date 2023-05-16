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İşte Kripto Boğasını Getirecek Şey! Solana (SOL) Kurucusu Açıkladı!

Özet

  • Solana kurucusu stablecoin mevzuatının bir sonraki boğa katalizörü olacağını söylüyor.
  • Ona göre Solana bu senaryoda en fazla kullanılan ağ olacak.
  • Haziran sonuna kadar stablecoin yasasının çıkması bekleniyor.
20:15
16 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi henüz son düşüşten geri dönemedi ve yatırımcıları daha fazla düşüşten endişeleniyor. Kısa ve orta vadede Bitcoin fiyatının yükselmesini gerektiren şeyler düşmesine neden olacak olumsuzluklardan fazla. Fakat yatırımcı ilgisindeki inanılmaz düşüş bugün BTC ve altcoinlerin olması gerekenden ucuz fiyatlara sahip olmasını sağladı.

Kripto Para Boğa Katalizörü

Solana (SOL) kurucu ortağı Anatoly Yakovenko kripto para piyasalarındaki bir sonraki büyük boğa katalizörüyle ilgili konuştu. Yakovenko, Scott Melker ile yaptığı son röportajında ABD’deki stablecoin mevzuatının sektöre yeni kullanıcıların katılımı açısından büyük faydalar sağlayacağını söyledi. Ona göre sonraki boğa katalizörü bu olacaktı.

“Benim en büyük umudum/hayalim, bu yıl Kongre’nin stablecoin mevzuatını geçirmesi ve küresel çapta rekabet eden ve dünyadaki her insanın dijital bir dolara erişimini sağlayan binlerce stablecoin’in çiçek açtığını görmemiz. Bu da dünyanın çoğunu Solana’daki dijital dolara etkin bir şekilde dahil etmeye başlayacağımız anlamına geliyor, çünkü bunu yapmak için en iyi yer burası. Hızlı, düşük maliyetli bir blockchain işte ihtiyaç duyulacak şey.”

Geçtiğimiz ay, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, bir ödeme stablecoin ihraççısı olmak için nitelikler ve gereklilikler öneren ve ihlal edenler için cezai cezaları detaylandıran bir taslak stablecoin tasarısı yayınladı.

Kripto Paraların Geleceği

ABD Temsilciler Meclisi önümüzdeki ay sonuna kadar Stablecoinler ve birçok kripto alanıyla ilgili kapsamlı bir düzenlemeyi tamamlamak istiyor. Bu yüzden alt gruplarda düzenleyici boşluklar, riskler gibi konularda oturumlar düzenleniyor. Alanında uzman isimler, yöneticiler, siyasiler fikirlerini çatıştırıyor. Şimdilik Cumhuriyetçilerin desteği kripto paralar lehine fakat Demokratlar kriptonun dizginlenmesi gereken vahşi bir hayvan olduğunu düşünüyor.

Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerden önce FTX fiyaskosu ve ülkedeki iflas eden kripto şirketlerinin sorumluluğunu üstünden artmak için Demokratların kripto düzenlemelerini hayata geçirmesi gerekecek. Önümüzde yeterince vakit var ve regülasyonlar ne kadar az kısıtlayıcı olursa bu kripto yatırımcılarının o kadar lehine olacak. Diğer taraftan kripto menkul kıymet, spot Bitcoin ETF gibi birçok konuda devam eden davalar var. Bunların sonuçları da kripto paraların yasal zeminini oluşturacak. Sonuç ne olursa olsun kripto düzenlemeleri bu alanı meşrulaştıracağı için yatırımcıların lehine olacak gibi görünüyor.

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