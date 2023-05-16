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ABD’yi fazlasıyla etkileyen bankacılık krizi kripto paralar üzerinde de çeşitli sonuçlar doğurdu. Fed yaşanan kredi sıkılaşması nedeniyle daha fazla faiz artışına gerek kalmayabileceğini söylüyor. Ancak birçok gelişme kripto paralar lehine olsa da sığ likidite ayıların lehine. Bitcoin fiyatı 27.200 doları tutamıyor.

Kripto Paralar Yorum

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki borç tavanı müzakereleri kripto para yatırımcıları da tedirgin ediyor. Hazine Bakanı Yellen 1 Haziran itibariyle ülkenin ödemelerde sorun yaşayacağını söyledi. JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon geçtiğimiz günlerde Bloomberg’e verdiği demeçte, ABD hükümetinin olası bir temerrüdünün hisse senedi piyasalarında panik oluşturabileceğini söyledi.

Kripto yatırımcılarını rahatsız eden bir sonraki büyük soru ise Bitcoin’in böyle bir olaya nasıl tepki vereceği. Bloomberg’in en son Markets Live Pulse anketi, ABD’nin yaşayacağı borç temerrüdünde Bitcoin’in altın ve hazine tahvillerinin ardından üçüncü güvenli varlık sınıfına dönüşebileceği yönünde.

Öte yandan milyarder fon yöneticisi Paul Tudor Jones son yaptığı açıklamada Bitcoin tutmaya devam ettiğini söyledi. Hatta portföyünün bir kısmını her zaman burada tutacağının da altını çizdi.

Bitcoin Yorum

Boğalar Bitcoin’i simetrik üçgen formasyonuna geri döndürmeye çalışıyor ve bu da daha düşük seviyelerde güçlü alımlara işaret ediyor. Rahatlama rallisinin hareketli ortalamalarda ve yine üçgenin direnç hattında güçlü satışlarla karşılaşması muhtemeldir. Fiyat genel dirençten aşağı dönerse, ayılar fiyatı 25.250 dolar çekmek için mücadele edecek. Eğer bu bölge de kaybedilirse 20.000 dolara doğru hızlı satışlar gelebilir.

Yukarıda ise boğaların 27.600 doları desteğe dönüştürerek 28.800 dolar üstünde kapanışlar görmesi gerek. Bu senaryoda 31.000 ve 32.400 dolar seviyeleri aşılabilir.

Fakat şimdilik Bitcoin 27.200 dolar altında uzun süredir oyalandığı için umutlar azalıyor. Kral kripto para birimi piyasada azalan likiditenin kurbanı. Kripto para piyasalarındaki kümülatif işlem hacmi hafta içi olmasına rağmen 29 milyar dolarda ve altcoinler 30.000 dolardan dönen BTC nedeniyle ciddi anlamda kan kaybetti. Cuma günü Powell tarafından yapılacak açıklamalar, Haziran ayında Hong Kong’un atacağı adımlar piyasanın yönü için belirleyici olacak.