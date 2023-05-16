Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin menkul kıymet düzenleyicisi kripto paralara 2023 yılında adeta savaş ilan etti ve mücadelesini sürdürüyor. Aralık ayında son çağrılarını yapan kurum, kripto şirketlerinin 2023 yılında SEC’e kaydolmadıkları için pişman olacağını da söylemişti. Fakat bir sorun var, SEC’e kaydolmak isteyen şirketlere bunu nasıl yapacaklarıyla ilgili bir rehberlik sağlanmıyor.

LBRY Token Davası

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Cuma günü mahkemeden merkezi olmayan yayın platformunun milyonlarca dolarlık cezasını karşılayamayabileceğini kabul ederek LBRY’ye verilen 22 milyon dolarlık cezayı azaltmasını istedi. Mali gözlemci şimdi bir mahkemeden 111.614 dolarlık daha düşük bir ceza uygulamasını isterken, aynı zamanda 22 milyon dolarlık haksız kazançtan vazgeçilmesi için ayrı bir şartı da reddediyor.

Mahkeme belgelerine göre bu talebin arkasındaki sebep şirketin feshedilmiş olması. Yani bu denli büyük bir cezayı ödeyebilecek gücü olmadığına SEC ikna olmuş görünüyor. Ajans başlangıçta 22 milyon dolarlık cezaya ek olarak haksız kazanç olarak tanımladığı 22 milyon doların da geri ödenmesini istemişti.

SEC Geri Adım Attı

LBRY CEO’su Jeremy Kauffman yaptığı yazılı açıklamada bunun bir iyi niyet hamlesi olmadığını savundu. Ona göre SEC geri adım atmıştı ve işlerin daha da içinden çıkılmaz bir hal almasını istemiyordu.

“SEC’in artık tazminat talep etmeme kararı bir fikir değişikliği olarak değil, tamamen kişisel çıkar olarak okunmalıdır. SEC kaybedeceğini düşündü ve kötü bir emsalden kaçınmak istedi. Ancak, tüm bunların nihayet yakında sona erebilecek olması LBRY için olumlu bir işaret.”

Kauffman, LBRY’nin bir iştiraki olan Odysee’nin hala parlak bir geleceği olduğunu da sözlerine ekledi. Yine de Kauffman, blockchain tabanlı medya platformunun diğer tüm blockchain firmalarıyla birlikte SEC tarafından tehdit altında olduğunu iddia etti ve ajansın eylemlerini “keyfi ve düşmanca” olarak nitelendirdi.

Kasım ayında SEC davayı kazanmış ve LBC Token kayıtsız menkul kıymet olarak etiketlenmişti. Ajans, LBRY’nin ağının sermaye toplamak ve operasyonel maliyetleri karşılamak için tam olarak geliştirilmeden önce LBC tokenlerinin satıldığını savundu. Tokenin değeri ATH seviyesi olan 1,66 dolardan bugüne %99 düştü.

Bu dava sürecindeki en önemli detay tokenlerin ikincil piyasalarda satışının engellenemeyeceğiyle ilgili karardı. LBC Tokenin bu konuda elde ettiği zafer menkul kıymet olarak ilan edilen kripto paraların cezalarla karşı karşıya kalsalar da borsalarda alım satımının devam edebileceğini gösteriyor.