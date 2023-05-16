Okuma Süresi: 2 Dakika

Elde edilen son bilgilere göre, Shiba ekosistem yetkilisi Lucie, kısa süre önce düzenlenen Twitter Spaces etkinliğinde Shib metaverse hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Shib Metaverse Açıklamaları

Shiba Inu metaverse danışmanı Marcie Jastrow, 15 Mayıs’ta Twitter Space’te Shiba Inu’nun metaverse’i hakkında birkaç kullanıcının sorularını yanıtlamak için canlı yayındaydı.

Kullanıcıların soruları arasında hangi merkezlerin açıklanacağı da yer alıyor. Lucie, Marcie Jastrow’un bu soruya verdiği yanıta göre dört merkezin Eylül ayına kadar açıklanması bekleniyor. Bu merkezler ise Wagmi Temple, Rocket Pond, Ryoshi ve Tech Trench olacak.

Bir başka soru da metaverse’in hangi platformlar aracılığı ile yayınlanacağı oldu. Verilen cevaba göre Shib metaverse, bilgisayarda, mobil olarak ve VR şeklinde kullanıcılar ile buluşturulacak.

Öte yandan geçen ay yayınlanan bir güncellemede MV ekibi, kullanıcıların, 2023 yılı sonuna kadar sanal dünyada belirli bölgeleri keşfedebilecekleri ve orada bir şeyler yaratabilecekleri, inşa edebilecekleri, oynayabilecekleri ve geliştirebilecekleri konusunda oldukça iyimser açıklamalar yapmıştı.

Shibarium’da Önemli Kilometre Taşı

Bunlara ek olarak Shibarium beta “Puppynet” cüzdan adreslerinde de bir artış yaşıyor. PuppyScan’e göre, şu anda 15.678.885 cüzdan adresi var. Ayrıca Shibarium test ağı, 11 Mart’ta başlatıldığından bu yana bugüne kadar 8.322.069 işlemi tamamladı ve toplam blok sayısı 843.976 olup ortalama blok süresi beş saniye seviyesinde.

Diğer bir olumlu haber ise, sosyal analiz firması LunarCrush’ın Twitter’da belirttiği üzere, Shiba Inu’nun trend olan ilk 10 aramada liderliği ele geçirmesi oldu. Shiba Inu, sırasıyla ikinci ve altıncı sırada yer alan kurbağa temalı meme token Pepe (PEPE) ve Bitcoin’in (BTC) önünde yer alıyor.