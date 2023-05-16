Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Önümüzdeki Aylara Dikkat! O Metaverse İle İlgili Yeni Açıklamalar Yapılacak! 

Önümüzdeki Aylara Dikkat! O Metaverse İle İlgili Yeni Açıklamalar Yapılacak! 

Özet

  • Shiba ekosistem yetkilisi Lucie, Shib metaverse hakkında yeni bilgiler paylaştı. 
  • Dört merkezin Eylül ayına kadar açıklanması bekleniyor. 
  • Shiba Inu trend olan ilk 10 aramada liderliği ele geçirdi. 
17:57
16 Mayıs 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Elde edilen son bilgilere göre, Shiba ekosistem yetkilisi Lucie, kısa süre önce düzenlenen Twitter Spaces etkinliğinde Shib metaverse hakkında yeni bilgiler paylaştı. 

Shib Metaverse Açıklamaları 

Shiba Inu metaverse danışmanı Marcie Jastrow, 15 Mayıs’ta Twitter Space’te Shiba Inu’nun metaverse’i hakkında birkaç kullanıcının sorularını yanıtlamak için canlı yayındaydı. 

Kullanıcıların soruları arasında hangi merkezlerin açıklanacağı da yer alıyor. Lucie, Marcie Jastrow’un bu soruya verdiği yanıta göre dört merkezin Eylül ayına kadar açıklanması bekleniyor. Bu merkezler ise Wagmi Temple, Rocket Pond, Ryoshi ve Tech Trench olacak. 

Bir başka soru da metaverse’in hangi platformlar aracılığı ile yayınlanacağı oldu. Verilen cevaba göre Shib metaverse, bilgisayarda, mobil olarak ve VR şeklinde kullanıcılar ile buluşturulacak.  

Öte yandan geçen ay yayınlanan bir güncellemede MV ekibi, kullanıcıların, 2023 yılı sonuna kadar sanal dünyada belirli bölgeleri keşfedebilecekleri ve orada bir şeyler yaratabilecekleri, inşa edebilecekleri, oynayabilecekleri ve geliştirebilecekleri konusunda oldukça iyimser açıklamalar yapmıştı. 

Shibarium’da Önemli Kilometre Taşı 

Bunlara ek olarak Shibarium beta “Puppynet” cüzdan adreslerinde de bir artış yaşıyor. PuppyScan’e göre, şu anda 15.678.885 cüzdan adresi var. Ayrıca Shibarium test ağı, 11 Mart’ta başlatıldığından bu yana bugüne kadar 8.322.069 işlemi tamamladı ve toplam blok sayısı 843.976 olup ortalama blok süresi beş saniye seviyesinde. 

Diğer bir olumlu haber ise, sosyal analiz firması LunarCrush’ın Twitter’da belirttiği üzere, Shiba Inu’nun trend olan ilk 10 aramada liderliği ele geçirmesi oldu. Shiba Inu, sırasıyla ikinci ve altıncı sırada yer alan kurbağa temalı meme token Pepe (PEPE) ve Bitcoin’in (BTC) önünde yer alıyor. 

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
İlgili Yazılar
Binance Listelemesi İle ATH Kaydetmişlerdi! 2 Altcoin’de Son Durum! 
Binance Listelemesi İle ATH Kaydetmişlerdi! 2 Altcoin’de Son Durum! 
Tam 57,8 Milyara Ulaştı! LUNC Fiyatını Etkileyebilecek Gelişme DFLunc’dan Geldi!
Tam 57,8 Milyara Ulaştı! LUNC Fiyatını Etkileyebilecek Gelişme DFLunc’dan Geldi!
Apple’ın Yeni Ürünü, Bu Metaverse Tokenlarına Yarayabilir!
Apple’ın Yeni Ürünü, Bu Metaverse Tokenlarına Yarayabilir!
Sıra Ona Geldi: Metaverse Öldü Mü?
Sıra Ona Geldi: Metaverse Öldü Mü?
Ripple Avukatı Hedefine O Meme Token’ı Aldı, Önemli İddia: Dolandırıcılık! 
Ripple Avukatı Hedefine O Meme Token’ı Aldı, Önemli İddia: Dolandırıcılık! 
PEPE ve LADYS Sonrası Bu Meme Token, Listeleme Müjdesi Verdi: Bybit’e Girdi!
PEPE ve LADYS Sonrası Bu Meme Token, Listeleme Müjdesi Verdi: Bybit’e Girdi!
Kripto Para Piyasası Durdu PEPE Atağa Geçti! Satanları Pişman Eden Yükseliş Geldi!
Kripto Para Piyasası Durdu PEPE Atağa Geçti! Satanları Pişman Eden Yükseliş Geldi!
Pepe Coin Yükselişini, Bu 2 Meme Coin Takip Edebilir mi?
Pepe Coin Yükselişini, Bu 2 Meme Coin Takip Edebilir mi?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023