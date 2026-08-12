Polygon, İngiltere Merkez Bankası’nın dijital sterlin testlerine katıldı

Polygon Labs, İngiltere Merkez Bankası’nın Dijital Sterlin Laboratuvarı kapsamındaki ikinci aşamaya katıldı. Şirket, NOBO Finance ve Dun & Bradstreet ile birlikte, stabilcoinler ile olası bir dijital sterlinin sınır ötesi ticaret finansmanında aynı işlem akışı içinde birlikte çalışıp çalışamayacağını test edecek.

Ortak ödeme akışları sınanıyor

Çalışma, farklı dijital para türlerinin işletmeleri birbirinden kopuk ödeme kanallarına zorlamadan tek bir işlem sürecinde nasıl mutabakata bağlanabileceğine odaklanıyor. Buradaki ana amaç, banka parası, stabilcoin, tokenize mevduat ve olası merkez bankası dijital paraları arasında ortaya çıkan parçalanmayı ölçmek.

İngiltere Merkez Bankası’nın bu laboratuvarı, gerçek müşteri, gerçek para veya resmi düzenleyici onay içermeyen simülasyon ortamı olarak faaliyet gösteriyor. Bu nedenle programa katılım, bankanın Polygon’u onayladığı ya da gelecekteki bir dijital sterlin için bu teknolojiyi seçtiği anlamına gelmiyor.

Polygon Üst Yöneticisi Marc Boiron, kamu ve özel dijital paralar arasındaki birlikte çalışabilirliğin, blokzincir tabanlı ödeme sistemlerinin uluslararası ticarette işlev kazanması için kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Planlanan denemelerde ihracatçı taraf ödemeyi stabilcoin ile tamamlarken, ithalatçı taraf dijital sterlin üzerinden ödeme yapabilecek. Sürecin stabilcoin ayağında Polygon Open Money Stack kullanılacak, dijital sterlin bölümü ise bankanın simüle edilmiş ödeme altyapısında işleyecek.

KOBİ finansmanı da test alanında yer alıyor

Konsorsiyum içindeki bir diğer çalışma da NOBO Finance öncülüğünde geliştirilen SME Bankable Profile oldu. Bu yapı, izinli cüzdan hareketleri, açık finans verileri ve Dun & Bradstreet’in ticari verilerini bir araya getirerek küçük ve orta ölçekli işletmeler için finansal kimlik oluşturmayı hedefliyor. Dun & Bradstreet, şirket verileri ve ticari risk analizleri alanında faaliyet gösteren küresel bir veri kuruluşu olarak biliniyor.

Bu yaklaşımın özellikle dış ticaret yapan küçük işletmeler için yararlı olabileceği değerlendiriliyor. Uzayan doğrulama süreçleri ve geciken ödemeler, bu işletmelerin işletme sermayesine erişimini zorlaştırabiliyor. Daha hızlı mutabakat ve taşınabilir kredi kayıtları ise kredi verenlerin değerlendirme sürecini kolaylaştırabilir.

Polygon ödeme ekosistemini genişletiyor

Polygon’un bu adımı, daha geniş ödeme ekosistemi stratejisinin parçası olarak öne çıkıyor. Mento Protocol de Polygon üzerinde USDm ve EURm likidite havuzuyla devreye alındı. Girişim, dolar dışı stabilcoin pazarına odaklanıyor.

Mini sözlük: Tokenize mevduat, bankadaki mevduatın dijital token biçiminde temsil edilmesi anlamına gelir. CBDC ise merkez bankalarının ihraç etmeyi değerlendirdiği dijital ulusal para birimini ifade eder.

Mento Protocol, oynak otomatik piyasa yapıcı modeller yerine sabit fiyatlı piyasa yapıcı mekanizmasına dayanıyor. Sistem, döviz kurlarını fiyat oracle’ları üzerinden referans alarak daha öngörülebilir bir işlem yürütmeyi amaçlıyor.

İkinci aşamadan çıkacak sonuçlar, stabilcoinler, tokenize varlıklar ve gelecekte gündeme gelebilecek merkez bankası dijital paraları arasında bağlantı kurulup kurulamayacağına dair daha somut bir çerçeve sunacak.

Buna karşın mevcut deneylerin, dijital sterlinin yakında devreye alınacağına ya da Polygon altyapısının kesin olarak kullanılacağına dair bir işaret olarak görülmemesi gerekiyor. Testler şimdilik yalnızca olası kullanım alanlarını teknik düzeyde sınamayı amaçlıyor.