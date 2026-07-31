Polygon’da 0,73 dolar hedefi, Japonya ortaklığıyla güç kazandı

Polygon ekosisteminin yerel varlığı POL, teknik görünümde sıkışma işaretleri verirken, analistler direnç seviyesinin aşılması halinde yukarı yönlü bir kırılma ihtimaline dikkat çekiyor. Aynı dönemde Japonya’da Kansai Electric’in sadakat ödül programını Polygon ağına taşıması, ağın gerçek dünya ödemelerindeki kullanım alanını öne çıkardı.

Teknik görünümde kritik eşik

POL, haberin yayımlandığı sırada 0.07121 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 35.52 milyon dolar, piyasa değeri ise 761.05 milyon dolar seviyesinde bulundu. Son dönemde fiyat yapısındaki toparlanma, kısa vadede olası bir yön değişimini gündemde tuttu.

Kripto analisti Crypto With Gopal, POL’un belirgin bir dikdörtgen formasyonu içinde hareket ettiğini, fiyatın güçlü destek bölgesini korurken direnç seviyesini birkaç kez test ettiğini belirtiyor. Bu yapı, satış baskısının derinleşmesini sınırlayan alıcı ilgisine ve süren bir birikim sürecine işaret ediyor olabilir.

Crypto With Gopal, POL fiyatının güçlü desteği koruyan ve direnci yeniden yeniden sınayan bir bant içinde kaldığını, bu görünümün olası bir yönlü kırılım öncesi birikim sinyali verdiğini değerlendiriyor.

Teknik analistler, dikdörtgen direncinin yukarı yönlü kırılması halinde yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini ve bu senaryoda 0.73 dolar seviyesinin hedef olarak izlenebileceğini aktarıyor. Böyle bir hareketin daha güçlü işlem hacmiyle desteklenmesi, kırılımın teyidi açısından önemli görülüyor.

Japonya’da ödeme kullanımına yeni adım

Polygon’un paylaştığı bilgilere göre, Japonya’da blokzincir kullanımının büyümesi MOACT ile HashPort arasındaki iş birliğiyle yeni bir aşamaya taşındı. MOACT, Kansai Electric Power’ın sadakat ödülleri alanında faaliyet gösteren iştiraki olarak öne çıkıyor.

Bu ortaklık kapsamında müşterilerin biriktirdiği sadakat puanları, Japon yeniyle bağlantılı stabilcoin JPYC’ye dönüştürülebilecek. Ardından kullanıcılar bu tokenleri Polygon ekosistemi içinde saklayabilecek, transfer edebilecek ve kullanabilecek.

Mini sözlük: JPYC, Japon yeniyle ilişkilendirilen bir stabilcoin olarak biliniyor. Stabilcoinler, fiyatı genellikle bir itibari para birimine sabitlenmeye çalışılan dijital varlıklar için kullanılıyor.

Sadakat puanlarının JPYC’ye çevrilmesiyle birlikte kullanıcılar, bu varlıkları Polygon ağı üzerinde saklama, gönderme ve harcama imkanına kavuşacak.

Ağın benimsenmesi izleniyor

Söz konusu adım, büyük Japon şirketlerinin günlük finansal işlemlerde blokzincir tabanlı çözümlere artan ilgisini yansıtıyor. Bu gelişme aynı zamanda Polygon’un ödeme odaklı kullanım senaryolarındaki konumunu da güçlendirebilir.

POL cephesinde teknik direnç bölgesinin aşılması ve işlem hacminin artması halinde yükseliş görünümü destek bulabilir. Öte yandan ağ üzerindeki kurumsal kullanım örneklerinin çoğalması, varlığın orta vadeli görünümünde izlenen başlıklardan biri olmaya devam ediyor.