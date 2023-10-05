  Polygon (MATIC) İçin Yolun Sonu Mu? Kurucu Ortağı Neden Görevinden Ayrıldı? Şimdi Ne Olacak?

Polygon‘un ağı için büyük bir dönüm noktası yaşanıyor. Şirketin kurucu ortağı olan Jaynti Kanani altı yıl boyunca projeye öncülük etmesinin ardından yaptığı açıklamayla günlük operasyonlardan ayrıldığını tüm kripto para dünyasıyla paylaştı. Buna rağmen Kanani “kenardan” katkıda bulunmaya devam edeceğini ve kendisine yeni yollar çizmeyi hedeflediği için Polygon’a olan bağlılığının da sürdüğünü belirtti.

Polygon Nasıl Ortaya Çıkmıştı?

Polygon’un ortaya çıkışı ilk olarak 2017 yılına dayanıyor. Matic ağı olarak adlandırılan blockchain projesi, başlangıcını Sandeep Nailwal, Anurag Arjun ve Mihailo Bjelic gibi kripto paralara ve blockchain’e güvenen kişilere borçlu olabilir. Nailwal’ın aldığı karar sonucunda Kanani’nin kararına verdiği olumlu yanıt, bugün milyonlarca kişinin kullandığı ağın temellerinin atılmasını sağladı.

Ayrıca, Polygon’un web sitesinde bulunan on kurucu ortak sadece Polygon ile sınırlı kalmamıştır. Bu isimlerin bir kısmı çeşitli platform merkezli projelere öncülük etmeye ve gelişmeye devam ediyor. Örneğin Anurag Arjun’un kısa süre önce şirketten ayrılması bunun örneklerinden bir tanesi olarak gösterilebilir. Arjun ayrılığının ardından Avail’in geliştirilmesi konusunda inanılmaz bir yol kat etti.

Polygon 2.0 Sınırları Zorluyor

Polygon Labs, Haziran ayından bu yana teklifleri değerlendirdi. Bu değerlendirmelerle birlikte “Polygon 2.0” için de altyapı oluşturmaya devam etti. Bu ekosistem yenilikler sunacakmış gibi görünüyor. Dört ana protokolden oluşması beklenilen yeni sistem ilk olarak Zero-knowledge proof olacak. Bunun yanı sıra stake etme, birlikte çalışma, yürütmeyi içerecek.

Dahası, Polygon’un Zero-knowledge proof’a 1 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. Token2049 konferansında konuşan Sandeep Nailwal, “Polygon 2.0 ve ZK-proof teknolojisi hakkında bilgi verdi. Bu bilgide birlikte çalışabilir bir blockchain alanını geliştirmedeki yenilikçi potansiyeli hakkında ayrıntılı bilgiler de paylaştı. Web2 ve Web3 arasında benzerliklerden de bahseden Nailwal, Web3’ün potansiyeline de vurgu yaptı.

Son olarak Polygon (MATIC) fiyatını incelediğimizde rakiplerinin pazartesi gerçekleştirdiği yükselişi pazar günü daha erken yaşadığını görüyoruz. Gerçekleşen fiyat hareketinde fiyat 0.53 dolar seviyesinden yükselerek bir anda 0.56 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Daha sonrasında ise piyasada yaşanan genel düşüşe rağmen fiyat korunamamış ve yeniden düşmüştü. Bugün yazım saati itibariyle ise fiyat toparlanmış görünüyor. Yazım saati itibariyle fiyat yeniden 0.56 dolar’a yükselmiş görünüyor.