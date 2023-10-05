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Bu Altcoin Yeni Ortaklığını Duyurdu! Token’ın Anlaşmaya Tepkisi Ne?

Özet

  • Hedera, Tunus merkezli WEB3 şirketi Dar Blockchain ile işbirliği yaparak Afrika'da büyüme fırsatlarını genişletmeye odaklanıyor.
  • Bu anlaşma, Orta Doğu ve Afrika'dan projelerin ağa katılımını artırmayı hedefleyen bir kuluçka programını içeriyor.
  • Hedera, bu işbirliğiyle Afrika'daki erişimini genişleterek ağ büyümesini artırmayı amaçlıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
02:30
5 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Hedera yakın zamanda büyüme fırsatlarının operasyonlarını genişletme yönündeki çalışmalarını hızlandırdı. Hashgraph derneği, genişlemeye yönelik en son işbirliğini duyurdu. Hashgraph Association’ın Tunus merkezli bir WEB3 şirketi olan Dar Blockchain ile ortaklık kurduğu bildirildi. İşbirliğinin çeşitli girişimler yoluyla ağın benimsenmesini hızlandırmaya yönelik çalışacağını açıkladı.

Hedera’dan Yenilik!

Açıklanan anlaşma Hedera’nın Afrika bölgesindeki ilk ortaklıklarından biri. Hedera, işbirliğinin Orta Doğu ve Afrika bölgesinden projelerin katılımına ve desteklenmesine odaklanacağını belirtti. Hem Hedera hem de Dar Blockchain’in ağda gelecek vaat eden programlara ev sahipliği yapacak bir kuluçka programı oluşturacağı bildiriliyor.

Duyuru, Hedera’nın Afrika kıtasında genişleyen erişimini vurguluyor. Bu yılın başlarında Blockchain ağı, Fas’ta bir hızlandırıcı program oluşturmak için telekomünikasyon devi Orange ile işbirliği yapmıştı. Yeni program, Hedera’nın genişleme yoluyla sağlam ağ büyümesi yakalamaya yönelik devam eden çabalarının bir parçası olan bir modelini de ön plana çıkarıyor. Bu çabalar daha fazla büyümeyi çekmeyi amaçlıyor. Peki ağ büyüme açısından şu ana kadar ne kadar ilerledi?

Kilitli toplam değer (TVL), ağ büyümesinin bir değerlendirmesi için kullanılan bir araçtır. Bunun nedeni, ekosistem içinde mevcut olan likidite seviyesinin bir değerlendirmesini vermesidir. Hedera’nın TVL’si Ağustos 2022’de yükselişe geçti ve Şubat 2023’te 45,64 milyon dolara ulaştı.

Ortaklığın HBAR’a Etkileri!

Belirtilen zamandan beri 30,15 milyon dolarlık seviyesine geriledi. Genel olarak bir senaryoda kuluçka programları, Hedera’da yürütülen projelerin sayısını artırmayı ve dolayısıyla TVL’yi yükseltmeyi hedefliyor. TVL’de gerileme görülürken çekirdek geliştirici sayısı hala yüksek ve bu da geliştirme faaliyetlerinin sağlıklı kaldığını gösterebilir.

Geliştirici faaliyetleri daha yakından ele alındığında, Eylül ayı içerisinde önemli ölçüde düşüş yaşandığı belirtiliyor. Ancak Ekim ayının başından bu yana geliştirici faaliyetlerinde önemli bir artış görüldü. Aynı gözlem, ağırlıklı duyarlılık metriğinin ortaya koyduğu üzere yatırımcı güvenindeki artışla da örtüşüyor.

Hedera’nın HBAR token’ı, yatırımcıların kısa vadeli karlara odaklanmaya devam etmesi nedeniyle hâlâ son aralığının üstesinden gelmek için mücadele ediyordu. HBAR, son üç günde %7 oranında düşüş yaşadıktan sonra yazı kaleme alındığında 0,048 dolar seviyesinden işlem görüyor. HBAR’ın performansı piyasanın mevcut durumunu yansıtabilir.

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