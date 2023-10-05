  Son Durum ve Beklentiler: Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Fiyat Tahminleri

Altcoinler BTC fiyatındaki dalgalanmanın ortasında kazançlarının önemli bölümünü iade etti. Peki şimdi ne olacak? Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.560 dolardan alıcı buluyor. Fiyatın 27.600 dolarlık bölge üzerinde yapacağı kapanışlar yükselişin devamını sağlayabilir. Ancak Cuma günü gelecek verilerin tedirginliği ve düşen hacimler boğalar pek moral vermiyor.

Bitcoin (BTC) Yorum

ABD 10 yıllıkları dün 4,8’i aştı ve 2007 zirvesine ulaştı. DoubleLine Capital CEO’su Jeffrey Gundlach ise 2-10 yıllıklar arasındaki farkın 35 bp seviyesine inmesiyle resesyonun kapıda olduğunu söyledi. BitMEX’in eski CEO’su Arthur Hayes kısa ve uzun vadeli faizlerin arasındaki makas daraldığı için artık müdahalenin geleceğini söylüyor. Aksi durumda zincirleme şirket iflasları gerçekleşebilir.

Son CoinShares raporuysa kurumsal talebin cılız da olsa kriptoya geri dönmeye başladığını gösteriyordu. Hafta başında 21 milyon dolarlık net giriş raporlandı. Peki Bitcoin fiyatı için sıradaki şey ne?

Nisan ayının başından bu yana gördüğümüz şey hacmi 2019 ortalarından bu yana en düşük seviyelere geriledi. Hatta dar zamanda daha eski diplerin de görüldüğü oldu. Son 3 ayın yaşanan şey ise dirençlerde gelen kar satışları. BTC sancılı bir sürecin ardından yükseliyor ve satışlarla eski yerine ya da daha derin bölgeye dönüyor.

Yine aynısı oldu BTC son direnç testinde uzun bir üst fitil oluşturdu ve kısa vadeli kazançlara ralli kurban edildi. Ayılar 3 Ekim’de avantajlarını artırmaya çalıştı ancak boğalar 27.160 dolarda tutundu.

Yukarı yönlü 20 günlük üssel hareketli ortalama ve RSI bize fiyatın bir kez daha 28.143 doları kazanmak için hareket edebileceğini söylüyor. Bunun üzerindeki kapanışsa 31.486 dolar hedefli iki dip formasyonunu devreye sokacak.

Ancak BTC 26.903 doların altında kapanışlar yaparsa yükseliş beklentisi suya düşer ve fiyat 24.800 dolara kadar eriyebilir.

Ethereum (ETH) Yorumları

Vadeli ETH ETF onayları güzeldi, 9 onay çok daha güzeldi ancak listeleme günü totalde 2 milyon dolar hacme ulaşılması tam bir hayal kırıklığı oldu. Bu açıkçası spot BTC ETF onaylansa bile bu şartlarda piyasalara akın olmayabileceği fikrini akıllara getiriyor.

ETH fiyatı 2 Ekim’de 1.746 dolarlık dirençten keskin biçimde döndü. 20 günlük EMA ve RSI düzleşiyor bu da yatay seyrin devam edebileceğini gösteriyor. Eğer BTC artışıyla beslenen bir yükselişte 1.746 dolar seviyesi aşılabilirse 1.961 dolar hedeflenebilir.

Ancak düşüş sürerse 1.531 dolar ayıların radarında olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.