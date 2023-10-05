  Yanlış Duymadınız! Yüzde 3600 Artış Tahmini Heyecan Yarattı! Shiba Inu Fiyatını 0.01 Dolara Ulaşabilecek Mi?

Shiba Inu (SHIB) yatırımcıları ve destekçileri uzun süredir net bir yükseliş bekliyor. Bu doğrultuda yatırımcıların diğer bir beklentisi ise Memecoin’in ulaşılması zor görülen o meşhur 0.01 dolar bölgesine ulaştığını görmek. 21milyon.com verilerine göre 0,00000726 dolar olan mevcut SHIB fiyatı bu hayalin çok da yakın olmadığını ifade ediyor ancak SHIB destekçileri umudunu korumaya devam ediyor.

Shiba Inu Coin Yorum

Son fiyat hareketlerini incelediğimizde SHIB’in zor bir dönemden geçtiğini görebiliyoruz. Son 24 saat içinde token fiyatında net bir fiyat değişikliği yaşamadı. Yedi günlük fiyat hareketi %0,6’lık bir fiyat artışını işaret ediyordu.

Yatırımcıların merakla cevap aradığı soru ise 0.01 dolar seviyesine ulaşılıp ulaşılamayacağı. 0,01 dolar yolunda SHIB’in olumlu yönde inanılmaz bir harekete ihtiyacı olacak. Fiyat artışı konusunda SHIB’den desteğini asla geri çekmeyen topluluk üyelerinin bu inanılmaz noktaya ulaşmak konusundaki kararlılığı net görünüyor. Ancak SHIB’i ileriye götüreceği düşünülen etmenleri de incelemek faydalı olabilir.

İlk olarak, Shiba Inu’nun kullanım alanının genişlemesini ele alalım. Bu durum fiyat üzerinde olumlu etki yaratabilir. SHIB için meme coin olarak kalmamak önemli olabilir. Bu alanının dışına çıkara gerçek dünyada da kullanılmasını sağlayabilecek durumların ve uygulamaların yaratılması, talebi ve fiyatı artabilir.

Diğer bir örnek olarak da Shibarium gösterilebilir. Shibarium gibi projeler, merkezi olmayan uygulamalar (DApps) ve akıllı sözleşmeler SHIB fiyatını olumlu yönde etkileyebilir. Shiba Inu ortaya çıkarabileceği fırsatlarla genişlemeye katkıda bulunabilir ve potansiyel olarak SHIB’e değer yaratabilir.

Shiba Inu’nun Geleceği

Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, yapılan bazı fiyat tahminleri 0.01 dolar fiyat noktasının pek de mümkün olmadığına işaret ediyor olabilir. CoinCodex’in Temmuz ayında bir fiyat tahmin tablosu açıkladı. SHIB’nin 2050 yılına kadar 0,0001 dolara ulaşacağı tahmini bile başlı başına çok büyük bir olay olabilir.

Çünkü bu durumda fiyatın güncel değerinden %3.600’lük bir artışın yaşandığını görebiliriz. Bu fiyat hareketi önemli olsa da, 0.01 dolar hedefin gerisinde kalıyor. Yapılan bu fiyat tahminine rağmen yatırımcıların beklediği fiyat göz önünde bulundurulduğunda 10 yıl içinde arzulanan noktaya ulaşılma olasılığı konusunda şüpheler devam edecekmiş gibi görünüyor.

Belki de dikkate alınması gereken en kritik nokta Shibarium’un her yıl trilyonlarca token yakma olasılığı olabilir. Yakım mekanizması düzgün çalışmadan SHIB’in beklenilen seviyelere ulaşması zor olabilir. Eğer bu durum gerçekleşmezse yatırımcıların gözünde Shiba Inu’nun 0.01 dolara ulaşma ihtimalini suya düşürebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.