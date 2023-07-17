Kripto istihbarat şirketi Arkham, yakın zaman önce 5.2 trilyonluk şaşırtıcı bir Shiba Inu (SHIB) işlem serisi tespit etti. İşlem başına yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki fonlar, bir balina cüzdanı adresinden çeşitli anonim cüzdan adreslerine aktarıldı ve bazı cüzdan adresleri ilk kez SHIB aldı.

Shiba Inu Balinası Stratejik Bir Hamlede Bulunma Hazırlığı Yapıyor

Shiba Inu için bu muazzam işlem serisi, ikinci en büyük memecoin için nispeten volatilitenin düşük olduğu bir döneminin ortasında gerçekleşmesiyle büyük ses getirdi. 5.2 trilyonluk işlem serisi memecoin piyasasının ilgisini çekerken işlemleri gerçekleştiren balina seviyesi cüzdan adresinin bir kripto para borsası gibi görünmemesi olayı daha da dikkat çekici hale getirmiş durumda

Cüzdan adresinin gerçekleştirdiği önceki işlemlere bakıldığında, toplu transfer hizmetleri, Coinbase borsası cüzdanları ve popüler NFT pazar yeri OpenSea dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan fon aldığını gösteriyor.

Bu kadar büyük miktarlarda SHIB‘nin farklı cüzdan adreslerine aktarılması, potansiyel bir stratejik hamlenin peşinde olunduğuna işaret ediyor olsa da devasa büyüklükteki işlem serisi için net bir neden vermek pek mümkün değil.

Söz Konusu Büyük SHIB Transferlerinin Nedeni Merak Konusu

Söz konusu büyük işlem serisinin nedeni merak konusu olurken, piyasa koşulları ve fonların kaynağı göz önüne alındığıda birkaç ihtimal öne çıkıyor. İlk ihtimal, kripto para balinasının riski bölmek için SHIB tokenler’ini farklı cüzdan adresleri arasında bölüştürüyor olması. Kripto para balinası SHIB tokenler’ini birden fazla cüzdan arasında bölüştürerek, hack saldırısı veya hırsızlık gibi potansiyel tehditlere karşı korunmaya çalışıyor olabilir.

İkinci ihtimal ise likidite sağlamakla ilgili olabilir. Kripto para balinası, likidite sağlayıcılarını genellikle cazip getirilerle ödüllendiren çeşitli merkeziyetsiz borsalara ya da DeFi protokollerine likidite sağlamak için hazırlanıyor olabilir.

Daha spekülatif bir ihtimal ise işlemlerin piyasayı manipüle etmek için bir ön hazırlık olabileceği yönünde. Balina, bu kadar büyük meblağları hareket ettirerek SHIB fiyatını etkilemeye, alım baskısı yaratmaya ya da bireysel yatırımcılar arasında FOMO (Fear Of Missing Out) oluşturmaya çalışıyor olabilir.

Öne çıkan son ihtimal ise işlemlerin zararda olabilecek mevcut long (uzun) veya short (kısa) pozisyonu veya pozisyonları fonlayarak büyük ölçekli alım veya satım gibi bazı önemli piyasa hareketleri için hazırlık adımları olabileceği.