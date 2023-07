Dünyanın en büyük film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden biri olan Warner Bros. blockchain odaklı Eluvio şirketi ile en son çıkan süper kahraman filmi The Flash Movie Experience‘ın WB Movieverse ile piyasaya sürülmek üzere anlaşma sağladığını duyurdu.

The Flash Movie Experience filmi bir multimedya NFT olarak hayranlarının karşısına çıkıyor. Bu NFT sayesinde kullanıcılar filme sahip oluyor ve filmle etkileşim kurabiliyorlar. Sürükleyici Web3 deneyimiyle seyiriciler kendilerini bir maceranın içinde bulacaklar. Bu teknoloji sayesinde seyirciler Micheal Keaton’ın Batman’i gibi çoklu evren kahramanlarının yanı sıra Supergirl dahil yeni karakterler keşfederek The Flash filminin dünyasına dalacaklar. Bu yolculukta katılımcılar, Flash’ın dört dinamik menü arayüzüne açılan bir geçit olan gizemli Chronobowl’da gezinmesine yardımcı olacak.

The Flash’ın Ardından Yeni Filmler Gelecek

WB Movieverse evreninde kullanıcılar gizli ipuçları ortaya çıkararak özel içeriklere ve filmden kamera arkası görüntülere ulaşabilirler. Ayrıca içerikleri satın alarak çeşitli nadirlik seviyelerine göre de sanat eserlerine sahip olunabilir. Film sahipleri filmi 4K Ultra HD kalitesiyle istedikleri cihazdan izleyebilir; özel içeriklere erişebilir, NFT toplayabilir ve arttırılmış gerçeklik (AR) deneyimini yaşayabilir. 1 Ağustos 2023 tarihinde açılacak olan NFT pazarında kullanıcılar sahip oldukları NFT’leri satabilir ya da satın alabilirler.

The Flash Web3 Movie Experience filmi 18 Temmuz’dan itibaren erişime açılacak. İzleyicilere Mystery ve Premium seçenekleriyle satışa sunulacak olan filmden sonra Superman Web3 Movie Experience ve The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring filmleri de satışa sunulacak.

Apple TV ile Web3 Deneyimi

Elvuio Şirketinin Kurucusu ve CEO’su Michelle Munson yaptığı açıklamada bu iş birliğinin DC fanları için büyük bir şans olduğunu ve sinema tarihinin bir parçası olacaklarından bahsetti. Ayrıca ilk kez büyük bir stüdyo sinema filminin geleneksel dijital satın alma seçenekleriyle aynı kullanılabilirlik penceresinde bir Web3 filmi olarak piyasaya sürüleceğini ve bu anlaşmanın Warner Bros. ve diğer büyük yapımcılar için birinci sınıf video varlıkları sektöründe yeni bir tür dijital satış deneyimini temsil ettiğini vurguladı.

Şirketten yapılan açıklamadaysa “Film hayranlarının Web3 Film Deneyimlerini WB Movieverse’in bir parçası olarak kolayca izlemelerine, toplamalarına ve satmalarına yardımcı olmaktan onur duyuyoruz. Ayrıca Warner Bros.’un Eluvio Media Wallet’ın Apple tvOS’ta kullanılabilirliği için özel lansman ortağı olduğunu paylaşmaktan özellikle heyecan duyuyoruz. Bu anlaşma WB Movieverse müşterilerinin Web3 filmlerini Apple TV’de izlemelerini sağlayacak.” ifadeleri kullanıldı.