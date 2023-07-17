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  •   DeFi Protokolü Aave, Stabil Kripto Para Birimi GHO’yu Piyasaya Sürdü

DeFi Protokolü Aave, Stabil Kripto Para Birimi GHO’yu Piyasaya Sürdü

Özet

  • Merkeziyetsiz finans protokolü Aave, dolara sabitlenmiş stabil kripto para birimi GHO'yu Ethereum'da piyasaya sürdü.
  • Güncel verilere göre şu anda yaklaşık olarak 2,5 milyon dolar değerinde GHO basıldı.
  • Toplam arzın, faiz oranının ve üst basım sınırlarının belirlenmesi ve ayarlanması, risk parametrelerinin belirlenmesi gibi GHO'nun tüm yönetişimi Aave DAO tarafından denetlenecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
15:15
17 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Merkeziyetsiz finans protokolü (DeFi) Aave, değeri dolara sabitlenmiş GHO isimli yeni bir stabil kripto para birimini Ethereum‘da piyasaya sürdü. Güncel verilere göre kısa süre içerisinde yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde GHO basıldı. Toplam arzın, faiz oranının ve üst basım sınırlarının belirlenmesi ve ayarlanması, risk parametrelerinin belirlenmesi gibi GHO’nın tüm yönetişimi Aave DAO tarafından denetlenecek.

Aave, Stablecoin GHO’yu Piyasaya Sürdü

Merkeziyetsiz finans (DeFi: Decentralized Finance) protokolü Aave, değeri dolara sabitlenmiş GHO isimli yeni bir stabil kripto para birimini Ethereum’da piyasaya sürdü. Son oylamada, toplam 881.059 AAVE jetonuna sahip 421 cüzdan lansman lehine oy kullandı. Toplam arzın, faiz oranının ve GHO’yu basmak için Aave DAO tarafından yetkilendirilmiş bir protokol olN Kolaylaştırıcının (Facilitator) üst basım sınırlarının belirlenmesi ve ayarlanması, risk parametrelerinin belirlenmesi gibi GHO’nın tüm yönetişimi ise Aave DAO tarafından denetlenecek.

Lansman sırasında yayınlanan resmi bir blog gönderisine göre, Aave V3’ün Kolaylaştırıcı olarak toplam basım kapasitesi 100 milyon GHO’dur. Mevcut arz, şu ana kadar yalnızca %2,5’in basıldığını gösterse de bu üst sınır, başka bir topluluk oylamasının ardından Aave DAO tarafından genişletilebilir.

GHO’nun Piyasa Değeri 2,5 Milyon Dolara Yaklaştı

Blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin seneler içerisinde dünya çapında daha büyük bir popülariteye ulaşmasıyla birlikte DeFi ekosistemi de 2017 yılından bu yana oldukça önemli aşamalar kaydetti. Bu süreçte merkeziyetsiz finans ekosisteminde geliştirilen proje sayısı önemli ölçüde artarken DeFi protokolleri de çok daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmaya başladı. Ancak ekosistemin büyümesi ile birlikte çeşitli güvenlik sorunları da baş gösterdi. Geçen sene meydana gelen TerraUSD çöküşü başta olmak üzere son dönemlerdeki birçok olumsuz gelişme kamuoyunda kripto ekosisteminin gidişatına ilişkin de kamuoyunda yeni bir tartışma başladı.

Öte yandan DeFi ekosistemindeki güvenlik sorunları artmaya devam ederken merkeziyetsiz finans protokolü Aave’den de yeni bir stablecoin hamlesi geldi. Son oylamada, toplam 881.059 AAVE jetonuna sahip 421 cüzdan lansman lehine oy kullanmasının ardından Aave’nin dolara sabitlenmiş stabil kripto para birimi GHO, Ethereum’da piyasaya sürüldü. DefiLlama tarafından paylaşılan güncel verilere göre şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde GHO basıldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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