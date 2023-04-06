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Kripto para endüstrisi oldukça yeni bir alan ve halen gelişmeye devam ediyor. Üstelik çok hızlı biçimde. Yeni teknolojilerde kritik sorunlar doğaldır ve bu sorunlar kriptodaysa size para kaybettirir. Nitekim öyle de oldu. Buterin’in uyarısının ardından devasa yıkımlar gördük. Solana kurucusu ise bu konuyu 1 yıl sonra yeniden hortlattı.

Ethereum Kurucusu Uyarmıştı

Ethereum kurucusu 2022 yılı başında blockchain köprülerinin güvenlik açısından son derece riskli olduğunu ve devasa yıkımlara neden olabileceğini söyledi. Bunun ardından o günlerde popüler köprüleri barındıran ağları ve onların altcoinlerini listelemiştik. Aradan 6 ay geçmeden bu listedeki köprülerin çoğu hacklendi. En çok ses getireni ise Ronin köprüsüydü. Sonuçta Vitalik haklı çıkmıştı. Milyarlarca dolarlık kaybın ardından Vitalik o günkü eleştirilere asıl cevabı zamanın vermesini sağladı.

Peki güvenli köprüler inşa edilemez mi? Bu konuda Solana ve Ethereum kurucuları yaklaşık 1 yıl önce karşı karşıya gelmişti. Peki buradan bir sonuç çıktı mı?

Solana ve Ethereum Kurucusu

Solana Labs’ın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin ile köprü güvenliği konusundaki diyaloğunu neredeyse bir yıl sonra beklenmedik bir şekilde yeniden başlattı. Mayıs 2022’nin sonunda, blockchain aktivistleri, aynı parayı birden fazla kez yasadışı olarak kullanarak fonların farklı ağlar arasında hareket etmesine izin veren bir sistemi aldatma girişimlerini nasıl tespit edip önleyebileceklerini tartışıyorlardı. Yakovenko ve Buterin arasındaki diyalog daha sonra durdu, ancak iki taraf da sosyal bir köprü yönetimi katmanının teoride her türlü sorunu çözebileceği konusunda anlaştı. Ancak her iki isim de böyle bir sistemin, özellikle de %51’lik bir saldırı sırasında ne kadar güvenli olacağı konusundaki belirsizliği kabul etti.

Solana’nın kurucusu bir yıl boyunca çözüm üzerinde kafa yorduğunu ve sonunda bulmuş olabileceğini söylüyor. Böylece Yakovenko, bağımsız layer1 blockchainleri arasında güvenin minimize edildiği bir köprü önerdi. Bu tasarım uzak zincir haksız bir çoğunluğa sahip olsa, verileri saklasa veya %51’lik bir saldırı gerçekleştirse bile yerel kullanıcıların köprülenmiş varlıklarını yerel zincire geri çekebilmelerini sağlıyor.

Çözümün kilit noktaları, sorunlar ortaya çıktığında bunları kimin çözebileceğine karar vermek için açık artırmalar düzenlemektir. Bunun dışında, sistemi kullanan kişiler paralarını kullanmadan önce onay beklemek zorunda kalacaklar. Vitalik henüz bu öneriye cevap vermedi ancak başarılı olursa kripto köprü hack vakalarında yaşanan kayıplar sıfırlanabilir.