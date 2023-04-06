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Geçmişte kamuoyuna verdiği demeçler ile kripto para yatırımcısı olduğu bilinen Galaxy Digital’ın kurucusu Mike Novogratz, Fox Business ile gerçekleştirdiği röportajda kripto para piyasasındaki güncel durumu değerlendirdi. Kripto para piyasasında son haftalardaki yükselişine büyük ölüde ABD’deki bankacılık krizinin neden olduğunu öne süren Novogratz, ilerleyen aylarda kripto para piyasasının nasıl bir seyir izleyebileceğine yönelik te düşüncelerini paylaştı.

Galaxy Digital’ın Kurucusu, Piyasadaki Son Durumu Değerlendirdi

Dijital varlık yönetim şirketi Galaxy Digital’ın kurucusu Mike Novogratz, yakın tarihte Fox Business ile gerçekleştirdiği röportajda kripto para piyasasının son haftalardaki performansını değerlendirdi ve ilerleyen aylar adına olası senaryolara değindi. Bitcoin’in son haftalarda kaydettiği değer artışlarına ve mevcut fiyat performansına büyük ölçüde ABD’deki bankacılık krizinin neden olduğunu belirten Novogratz, bu krizin son yükselişlerin ana katalizörlerinden biri olduğunu ifade etti. Ek olarak Novogratz, FED faiz artışlarının piyasada yarattığı halihazırdaki etkilerine dikkat çekerek kripto para piyasasının ilerleyen aylarda nasıl bir seyir izleyebileceğine yönelik düşüncelerini de paylaştı.

Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 aylık zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer artışları ile birlikte 20.000 dolar seviyelerinden 28.500 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bitcoin’deki bu yükseliş, bu süreçte altcoin’lerin de yüksek oranlarda değer artışları kaydetmesine neden oldu. ABD’deki bankacılık krizinin, piyasadaki bu yükselişin ana katalizörlerinden biri olduğunu dile getiren Novogratz, Bitcoin’in ilerleyen aylarda nasıl bir fiyat performansı sergileyebileceğine yönelik düşüncelerini de paylaştı. Novogratz, FED faiz artışlarının halihazırda piyasalarda önemli bir etki yarattığını belirtti ve FED’in parasal sıkılaştırma politikalarında yaz aylarının ortalarına doğru bir geri adım atabileceğini öne sürdü. Galaxy Digital’ın kurucusu Mike Novogratz, bu bağlamda ilerleyen aylarda FED’in parasal sıkılaştırmada geri adım atması durumunda Bitcoin’deki ve kripto para piyasasındaki yükselişlerin de hız kazanabileceğini ifade etti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.