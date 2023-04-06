Meme coin kralı için artık yükseliş dönemi sona mı erdi? Yatırımcılar için sırada ne var?

Okuma Süresi: 3 Dakika

İlk ve en büyük meme coin DOGE kısa süreliğine de olsa Shiba Inu tarafından tahtından indirilse de halen kral konumunda. Ve elbette Dogecoin’e Elon Musk’ın desteği büyük. Son fiyat hareketinin temelini de bu oluşturuyor. Peki Nisan ayı için beklenti ne yönde?

Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahmini

Dogecoin fiyatı 0,10 doların üzerine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, madenciler ve diğer yatırımcıların kar satışları tüm sevince gölge düşürdü. Temel on-chain analizler DOGE için alarmların çaldığını gösteriyor. 3 Nisan’da Elon Musk, Twitter’ın Dogecoin logosunu ana sayfasına yerleştirmesiyle kripto topluluğunun tüylerini diken diken etti. Bu hareket, DOGE’nin 24 saatlik zaman diliminde %30’a varan bir artış yaşamasını sağladı.

Fakat on-chain veriler haberlerin yayılmaya başlaması ve piyasaların doygunluk seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte yaklaşan düzeltmeye işaret ediyor. Dogecoin madencileri, son dönemdeki fiyat artışından faydalanarak bir miktar kâr elde ediyor gibi görünüyor. IntoTheblock tarafından derlenen verilere göre, geçtiğimiz hafta madenciler yaklaşık 11,8 milyon dolar değerinde 130 milyon Dogecoin’i elden çıkardı.

Yukarıdaki tablo madencilerin elindeki rezervin 28 Mart ile 5 Nisan arasında 4,76 milyardan 4,63 milyar DOGE’ye nasıl düştüğünü göstermektedir.

DOGE Yorum

Madenciler blok ödüllerini ve ellerindeki birikimleri satmaya devam ederse fiyatta daha fazla düşüş görülebilir. Toplam arzın %3,3’ünü tutan madenciler çok ciddi fiyat dalgalanmasına neden olabilir. Benzer şekilde Santiment tarafından sağlanan veriler küresel Dogecoin topluluğunun şu anda coşku içinde olduğunu gösteriyor. Sosyal Hacim, bir projenin ilgili medya kanallarında toplam kaç kez bahsedildiğini ölçen bir metriktir. Geçmiş fiyat verileri daha önce benzer hacim zirvelerine ulaştığında fiyatın da artık tersine dönmeye başladığını söylüyor.

Özetle, madenciler arasındaki satışlar ve sosyal medya çılgınlığındaki artış, yaklaşan fiyat geri çekilmesinin sinyalleri olarak yorumlanabilir.

Peki Nisan ayı için DOGE yatırımcıları hangi seviyelere odaklanabilir? Hali hazırda borsalardaki alım/satım limit emirlerinin fiyat dağılımı DOGE fiyatının 0,076 doları test edebileceğini gösteriyor. IntoTheBlock’un Borsa-Piyasa derinlik tablosu, borsa yatırımcıları tarafından verilen 50 milyon DOGE alım emrinin başlangıçta meme coin’in 0,088 doların üzerinde kalmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Nisan ayı için kritik destek 0,088 dolar olacak bu bölgenin kaybedilmesi yukarıdaki desteğe düşüş ve yükseliş senaryosunun ortadan kalkması anlamına gelecek. Peki yükseliş senaryosu? Güncel veriler Elon Musk daha büyük bir bomba patlatmazsa düşüşe işaret ediyor ancak 0,098 bölgesi üzerinde kapanışlar 0,12 ve 0,15 dolara kadar yükselişin devam etmesini sağlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.