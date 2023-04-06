Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Nisan Dogecoin Fiyat Tahmini! DOGE İçin En Olası Senaryo ve Hedefler! DOGE Yorum!

Meme coin kralı için artık yükseliş dönemi sona mı erdi? Yatırımcılar için sırada ne var?
16:10
6 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

İlk ve en büyük meme coin DOGE kısa süreliğine de olsa Shiba Inu tarafından tahtından indirilse de halen kral konumunda. Ve elbette Dogecoin’e Elon Musk’ın desteği büyük. Son fiyat hareketinin temelini de bu oluşturuyor. Peki Nisan ayı için beklenti ne yönde?

Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahmini

Dogecoin fiyatı 0,10 doların üzerine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, madenciler ve diğer yatırımcıların kar satışları tüm sevince gölge düşürdü. Temel on-chain analizler DOGE için alarmların çaldığını gösteriyor. 3 Nisan’da Elon Musk, Twitter’ın Dogecoin logosunu ana sayfasına yerleştirmesiyle kripto topluluğunun tüylerini diken diken etti. Bu hareket, DOGE’nin 24 saatlik zaman diliminde %30’a varan bir artış yaşamasını sağladı.

Fakat on-chain veriler haberlerin yayılmaya başlaması ve piyasaların doygunluk seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte yaklaşan düzeltmeye işaret ediyor. Dogecoin madencileri, son dönemdeki fiyat artışından faydalanarak bir miktar kâr elde ediyor gibi görünüyor. IntoTheblock tarafından derlenen verilere göre, geçtiğimiz hafta madenciler yaklaşık 11,8 milyon dolar değerinde 130 milyon Dogecoin’i elden çıkardı.

Yukarıdaki tablo madencilerin elindeki rezervin 28 Mart ile 5 Nisan arasında 4,76 milyardan 4,63 milyar DOGE’ye nasıl düştüğünü göstermektedir.

DOGE Yorum

Madenciler blok ödüllerini ve ellerindeki birikimleri satmaya devam ederse fiyatta daha fazla düşüş görülebilir. Toplam arzın %3,3’ünü tutan madenciler çok ciddi fiyat dalgalanmasına neden olabilir. Benzer şekilde Santiment tarafından sağlanan veriler küresel Dogecoin topluluğunun şu anda coşku içinde olduğunu gösteriyor. Sosyal Hacim, bir projenin ilgili medya kanallarında toplam kaç kez bahsedildiğini ölçen bir metriktir. Geçmiş fiyat verileri daha önce benzer hacim zirvelerine ulaştığında fiyatın da artık tersine dönmeye başladığını söylüyor.

Özetle, madenciler arasındaki satışlar ve sosyal medya çılgınlığındaki artış, yaklaşan fiyat geri çekilmesinin sinyalleri olarak yorumlanabilir.

Peki Nisan ayı için DOGE yatırımcıları hangi seviyelere odaklanabilir? Hali hazırda borsalardaki alım/satım limit emirlerinin fiyat dağılımı DOGE fiyatının 0,076 doları test edebileceğini gösteriyor. IntoTheBlock’un Borsa-Piyasa derinlik tablosu, borsa yatırımcıları tarafından verilen 50 milyon DOGE alım emrinin başlangıçta meme coin’in 0,088 doların üzerinde kalmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Nisan ayı için kritik destek 0,088 dolar olacak bu bölgenin kaybedilmesi yukarıdaki desteğe düşüş ve yükseliş senaryosunun ortadan kalkması anlamına gelecek. Peki yükseliş senaryosu? Güncel veriler Elon Musk daha büyük bir bomba patlatmazsa düşüşe işaret ediyor ancak 0,098 bölgesi üzerinde kapanışlar 0,12 ve 0,15 dolara kadar yükselişin devam etmesini sağlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Beklenen Yorum Geldi! BTC,ETH, XRP, DOGE ve SOL’de Ters Köşe Olmayın!
Beklenen Yorum Geldi! BTC,ETH, XRP, DOGE ve SOL’de Ters Köşe Olmayın!
Dogecoin’de Yükseliş Bitti Mi? Satıcılar Neden Baskın Gelmeye Başladı? Bitcoin Fiyatına Dikkat!
Dogecoin’de Yükseliş Bitti Mi? Satıcılar Neden Baskın Gelmeye Başladı? Bitcoin Fiyatına Dikkat!
Ünlü Trader: XRP, ETH, DOGE, LQTY Takibimde! Kripto Paralar İçin Hedef Verdi!
Ünlü Trader: XRP, ETH, DOGE, LQTY Takibimde! Kripto Paralar İçin Hedef Verdi!
Beklenen Analiz Geldi! Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin’i Kripto Gurusu Yorumladı!
Beklenen Analiz Geldi! Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin’i Kripto Gurusu Yorumladı!
Dikkat! Grafiklerle Kapsamlı Fiyat Tahmini: BTC, ETH, DOGE ve SOL!
Dikkat! Grafiklerle Kapsamlı Fiyat Tahmini: BTC, ETH, DOGE ve SOL!
Elon Musk Son Noktayı Koydu: Söz Verdiğim Gibi! 2025 Dogecoin Yılı Mı Olacak?
Elon Musk Son Noktayı Koydu: Söz Verdiğim Gibi! 2025 Dogecoin Yılı Mı Olacak?
Dogecoin Yükselirse Bu Altcoin Durmaz! Elon Musk Shiba’yı Ateşleyebilir Mi? Yüzde 30 Yükseliş Kapıda Mı?
Dogecoin Yükselirse Bu Altcoin Durmaz! Elon Musk Shiba’yı Ateşleyebilir Mi? Yüzde 30 Yükseliş Kapıda Mı?
Kripto Paralar Yükselecek Mi? BTC, CFX ve DOGE Tahminleri!
Kripto Paralar Yükselecek Mi? BTC, CFX ve DOGE Tahminleri!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Ay 0,038 Dolara Kadar Yükselebilir! Türklerin Aldığı Altcoine Dikkat!
Teknik Bu Altcoin’de Yükselişe İşaret Ediyor! İşte Potansiyel Yükseliş Hedefi!
Shiba Inu’nun Kaderi Bu 2 Nokta Arasında! Bakın Grafikler Ne Söylüyor!
Günler Kaldı! Popüler Kripto Stratejist Uyarıyor ve Yatırımcıları Harekete Geçiriyor! BTC Tehlikede!
Kripto Paralar Yükselecek Mi? BTC, CFX ve DOGE Tahminleri!
Güncel NFT Haberleri
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Opensea Pro Sahnede! Bakın Kullanıcılarına Ne Gibi Özellikler Sunacak! Blur Şimdi Ne Yapacak?
Bakın Siz Hangilerine Sahipsiniz? MrBeast Boğa Öncesi Çantasında Neler Bulunduruyor?
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Dikkat! Milyon Dolarlık Ağır Bilanço! Bu DeFi Projesinde Hack Şoku!
12 Temmuz’dan Beri İlk! Kripto Paralarda Neler Oluyor? XRP Coin’e Dikkat!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023