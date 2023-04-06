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Risk piyasaları için kritik veri açıklandı. Peki son gelen veriler ışığında yatırımcıları neler bekliyor?
15:31
6 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu ay Fed toplantısı yok ama önümüzdeki ayın ilk haftasında var ve bu ay gelecek veriler son derece önemli. Powell son birkaç açıklamasında artık aydan aya gelen veriler ışığında faiz kararlarını alacaklarını söyledi. Yani artık Fed faizde ince ayara geçti. Önden yüklemeli agresif faiz artışlarında artık sonu gördük.

ABD Verileri Açıklandı

Önümüzdeki toplantıda 25bp artış sonrasında artık faizlerde zirveye ulaşılması bekleniyor. Ancak gelecek verilere göre Fed önümüzdeki toplantıda faiz artışı yapmayabilir. Veya tam tersi şekilde faiz tavanını %6 seviyesine yaklaştıracağını söyleyebilir. Son gelen veriler teknik resesyonun yeniden gündeme gelmesini sağladı. Ekonomi soğuyor ve istihdam beklenti altıydı. Konut kredi faizleri düştü ancak talep azaldı. Ev fiyatları düşüyor fakat petrol fiyatındaki artış enflasyondaki düşüşün tersine dönme ihtimalini masaya getiriyor.

Tüm bunlar olurken birkaç dakika önce aşağıdaki veriler açıklandı.

  • Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları (Açıklanan: 1.823K Beklenti: 1.699K)
  • İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Açıklanan:228k Beklenti: 200K, Önceki: 198K)

Peki bunları nasıl yorumlamalıyız?

Kripto Paralar Son Durum

Son gelen veriler ekonomideki soğumaya işaret ediyor. Fed’in istediği şey işsizliğin artması ve tüketimin yavaşlamasıydı. Ücretlerdeki artış ve işsizlik verisi yarın açıklanacak ancak öncü göstergeler istihdamda zirveden dönüşün devam ettiğini gösteriyor. Nitekim Fed Başkanı istihdamda maksimum seviyeye yaklaştıklarını söylemişti. Risk piyasaları için pozitif olan bu veri Fed’in artık dengeyi korumakta daha da zorlanacağı bir ortama kapı aralıyor.

Bu hafta gelen PMI verileri, istihdamdaki zayıflama ile birleştirildiğinde teknik resesyon riskine karşı Fed’in bir şeyler yapması gerekecek.

Bitcoin fiyatı gelen verinin ardından 28.000 doları zorlasa da henüz aşabilmiş değil. Yağmur gibi FUD yağıyor ve kolay unutulacak cinsten sorunlardan da bahsetmiyoruz. Binance lisans iptali, CFTC davası, Coinbase SEC dava sinyali ve daha birçok sorun kriptonunu kendi içindeki problemler nedeniyle (makro cephe risk piyasası için iyileşse de) düşüşü beraberinde getiriyor.

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