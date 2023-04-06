Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Analistten Ethereum Yatırımcılarına Uyarı: ETH, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Analistten Ethereum Yatırımcılarına Uyarı: ETH, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Ethereum'daki güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, ETH adına olası düşüş senaryolarına dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.
15:15
6 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, güne düşüş ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydederek 28.000 dolar seviyelerinin altına geriledi. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1870 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum’daki son durumu değerlendiren analist, ETH yatırımcılarını uyardı ve olası düşüş senaryolarına değindi.

Ethereum (ETH), 1900 Doların Altına Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 28.000 doların altına gerilemesi ile birlikte kripto para piyasası da güne düşüş ile başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı ve düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledi. Hafta içerisinde 1900 dolar seviyelerini aşan Ethereum (ETH) ise piyasadaki düşüş eğiliminin de etkisiyle yönünü yeniden aşağı çevirdi. ETH, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydetti ve 1870 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Analist, Ethereum (ETH) Adına Olası Senaryolara Değindi

Sosyal medya hesaplarında ‘inmortalcrypto’ kullanıcı ismi ile bilinen analist, kripto para piyasasındaki bu yüksek volatilite devam ederken Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve ETH adına olası senaryolara değinerek Ethereum yatırımcılarını uyardı. Analist, kripto para piyasasının ilerleyen aylarda yükselişlere devam edebileceğini ve kripto para birimlerindeki değer artışlarının da hız kazanabileceğini öne sürse de yakın vadede ETH adına yakın vadede bir geri çekilme hareketi gerçekleşebileceğini dile getirdi. Ethereum’daki (ETH) güncel teknik görünümün, ETH’nin 2019 yılında 400 dolar seviyelerine ulaştığı zaman dilimi içerisindeki teknik görünümüne oldukça benzer bir yapıya sahip olduğuna yönelik düşüncelerini paylaştı. Analiste göre ETH’de 2000 dolar seviyelerinin aşılması ile birlikte piyasadaki beklentinin aksine yakın vadede yeni düşüşlerin kaydedilebileceğini belirtti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Sonra Üzülmeyin! Ethereum Fiyatı Yükselecek Mi? Shapella ve Satış Baskısı İddiaları ve Tüm Detaylar!
Sonra Üzülmeyin! Ethereum Fiyatı Yükselecek Mi? Shapella ve Satış Baskısı İddiaları ve Tüm Detaylar!
Bu Özellik Çok Ses Getirir! 30’a Yakın Ethereum Uygulaması O DeFi Çözümü İçin Harekete Geçti!
Bu Özellik Çok Ses Getirir! 30’a Yakın Ethereum Uygulaması O DeFi Çözümü İçin Harekete Geçti!
Beklenen Yorum Geldi! BTC,ETH, XRP, DOGE ve SOL’de Ters Köşe Olmayın!
Beklenen Yorum Geldi! BTC,ETH, XRP, DOGE ve SOL’de Ters Köşe Olmayın!
7 Ay Sonra İlk Defa! 2023 Nisan Bu Kripto Paranın Ayı Olacak!
7 Ay Sonra İlk Defa! 2023 Nisan Bu Kripto Paranın Ayı Olacak!
Müjde Geldi! Ayıda Dibi Bildi Şimdi Bu Altcoin İçin Boğa Diyor!
Müjde Geldi! Ayıda Dibi Bildi Şimdi Bu Altcoin İçin Boğa Diyor!
On-Chain Metrikleri, Ethereum’a (ETH) Hangi Yönü İşaret Ediyor? Yükselişler Devam Edecek mi?
On-Chain Metrikleri, Ethereum’a (ETH) Hangi Yönü İşaret Ediyor? Yükselişler Devam Edecek mi?
Ünlü CIO Ethereum’u (ETH) İşaret Etti ve Ekledi: Bu Gelişme Dönüm Noktası!
Ünlü CIO Ethereum’u (ETH) İşaret Etti ve Ekledi: Bu Gelişme Dönüm Noktası!
Dikkat! Grafiklerle Kapsamlı Fiyat Tahmini: BTC, ETH, DOGE ve SOL!
Dikkat! Grafiklerle Kapsamlı Fiyat Tahmini: BTC, ETH, DOGE ve SOL!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Ay 0,038 Dolara Kadar Yükselebilir! Türklerin Aldığı Altcoine Dikkat!
Teknik Bu Altcoin’de Yükselişe İşaret Ediyor! İşte Potansiyel Yükseliş Hedefi!
Shiba Inu’nun Kaderi Bu 2 Nokta Arasında! Bakın Grafikler Ne Söylüyor!
Günler Kaldı! Popüler Kripto Stratejist Uyarıyor ve Yatırımcıları Harekete Geçiriyor! BTC Tehlikede!
Kripto Paralar Yükselecek Mi? BTC, CFX ve DOGE Tahminleri!
Güncel NFT Haberleri
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Opensea Pro Sahnede! Bakın Kullanıcılarına Ne Gibi Özellikler Sunacak! Blur Şimdi Ne Yapacak?
Bakın Siz Hangilerine Sahipsiniz? MrBeast Boğa Öncesi Çantasında Neler Bulunduruyor?
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Dikkat! Milyon Dolarlık Ağır Bilanço! Bu DeFi Projesinde Hack Şoku!
12 Temmuz’dan Beri İlk! Kripto Paralarda Neler Oluyor? XRP Coin’e Dikkat!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023