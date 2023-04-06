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Kripto para piyasası, güne düşüş ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydederek 28.000 dolar seviyelerinin altına geriledi. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1870 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum’daki son durumu değerlendiren analist, ETH yatırımcılarını uyardı ve olası düşüş senaryolarına değindi.

Ethereum (ETH), 1900 Doların Altına Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 28.000 doların altına gerilemesi ile birlikte kripto para piyasası da güne düşüş ile başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı ve düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledi. Hafta içerisinde 1900 dolar seviyelerini aşan Ethereum (ETH) ise piyasadaki düşüş eğiliminin de etkisiyle yönünü yeniden aşağı çevirdi. ETH, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydetti ve 1870 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Analist, Ethereum (ETH) Adına Olası Senaryolara Değindi

Sosyal medya hesaplarında ‘inmortalcrypto’ kullanıcı ismi ile bilinen analist, kripto para piyasasındaki bu yüksek volatilite devam ederken Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve ETH adına olası senaryolara değinerek Ethereum yatırımcılarını uyardı. Analist, kripto para piyasasının ilerleyen aylarda yükselişlere devam edebileceğini ve kripto para birimlerindeki değer artışlarının da hız kazanabileceğini öne sürse de yakın vadede ETH adına yakın vadede bir geri çekilme hareketi gerçekleşebileceğini dile getirdi. Ethereum’daki (ETH) güncel teknik görünümün, ETH’nin 2019 yılında 400 dolar seviyelerine ulaştığı zaman dilimi içerisindeki teknik görünümüne oldukça benzer bir yapıya sahip olduğuna yönelik düşüncelerini paylaştı. Analiste göre ETH’de 2000 dolar seviyelerinin aşılması ile birlikte piyasadaki beklentinin aksine yakın vadede yeni düşüşlerin kaydedilebileceğini belirtti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.