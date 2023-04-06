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Kripto para borsası Binance aleyhine açılan dava gündeme bomba gibi düşmüştü. Bugünlerde devasa FUD’lar görüyoruz. Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance yıllardır bu tarz hukuki saldırılara maruz kaldı. Kiminde gerçekten hatalı olduğu taraflar da vardı. Ancak kripto paralar henüz yeni bir alan ve yasaları yok.

Binance Davası Son Durum

Bloomberg’in “konuya aşina kişilere” dayandırdığı son rapora göre Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun davasında Trading Firm A,B,C olarak isimlendirilen şirketler belli oldu. Bu şirketler Binance üzerinden işlem yapabilen ABD vatandaşı müşterilere örnekti. Binance Global üzerinde vadeli işlemlere ABD vatandaşları ve şirketleri erişebiliyordu. CFTC iddiasına göre Binance kuralları çiğneme pahasına buna göz yumdu çünkü ticari kaygıları ağır basmıştı. Peki davada isimleri gizlenen 3 şirket hangileriydi?

Jane Street Group

Tower Research Capital

Radix Trading

Wall Street Journal (WSJ) ilk olarak 28 Mart’ta Radix Trading’in “Trading Firm A” olduğunu bildirdi. Radix’in kurucu ortağı Benjamin Blander, WSJ’ye 30 Mart’ta verdiği bir demeçte, firmanın Binance’ın offshore kuruluşuyla işlem yaparken bile yasal olarak hareket ettiğine inandığını söyledi.

Binance ve CFTC

CFTC’nin başvurusunda bu şirketin VIP muamelesi gördüğü ve çok daha az işlem ücreti talep edildiği yazıyor. Bu zaten tüm müşteriler için geçerli bir durum, eğer hacminiz belli rakamın üzerindeyse kademeli olarak işlem ücretleriniz düşer. Fakat daha fazlası var. CFTC bu VIP şirketlere daha hızlı alım satım imkanı sunuyor ve uyumluluk kontrolleri zayıf bırakılıyordu. Binance yetkililerinin IP adresini gizlemek için sanal bir özel ağ üzerinden Binance Global’e erişim hakkında bilgi sağlayarak Radix’in uyumluluk kontrollerini atlatmasını sağladığı iddia ediliyor.

Binance CEO’su CZ uyum ve piyasa manipülasyonu ihlalleri iddialarını şiddetle reddetti. Eğer CFTC davayı kazanırsa bu sürecin sonunda Binance borsasının uzun bir süre ABD’li bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet vermesi engellenebilir. Öte yandan geçmişte gri alanda faaliyet göstermeyen kripto para şirketi sayısı pek fazla değil. Bir noktada bu tarz ihlallerin davaya dönüşüp geçmişin temizlenmesi uzun vadede piyasalar için daha iyi olacaktır.