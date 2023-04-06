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Binance Copy Trade Nasıl Yapılır?

12:23
6 Nisan 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika

Binance’de copy trade yapabilmek için bir sosyal trading platformuna üye olmanız ve Binance hesabınızı bu platforma bağlamanız gerekmektedir. Binance hesabınızı sosyal trading platformuna bağladığınızda copy trade işlemlerine hemen başlayabilirsiniz.

Copy trade, sosyal trading platformlarında yaygın olarak sunulan ve kullanıcıların diğer yatırımcıların işlemlerini ve stratejilerini otomatik olarak kopyalamasına olanak tanıyan bir özelliktir. Bu, özellikle kripto para yatırımına yeni başlayan veya piyasaları izlemek için sınırlı zamanı olan kullanıcıların, daha başarılı veya deneyimli yatırımcıların tecrübesinden yararlanmasına olanak tanır.

Copy trade, başka bir yatırımcı tarafından açılan pozisyonları doğrudan kopyalamanıza olanak tanır. Yatırım yapmak istediğiniz miktara karar verirsiniz ve yaptıkları her şeyi gerçek zamanlı olarak sistem sizin yerinize otomatik olarak kopyalar. Seçtiğiniz yatırımcı bir işlem yaptığında, hesabınız da aynı işlemi yapacaktır. İşlemler hakkında herhangi bir girdiye sahip olmanıza gerek yoktur ve seçtiğiniz yatırımcıyla her işlemden aynı getiriyi elde edersiniz. Copy trade, başarılı bir yatırımcının uzman bilgisini kullanmanın en kolay yollarından biridir.

Copy trade’de yapmanız gereken araştırma, bir sosyal trading platformunda başarılı bir yatırımcı bulmaktır. Çoğu platform, deneyimli ve başarılı yatırımcıların sonuçlarını filtrelemek için basit bir yol sunarak tarzınıza ve risk toleransınıza en uygun olanı bulmanızı kolaylaştırır.

Sosyal Trading Siteleri

Binance tarafından desteklenen TraderWagon, deneyimli ve acemi yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformudur. Kripto ticaretinde yeniyseniz veya piyasaları izleyecek vaktiniz yoksa, TraderWagon dünyanın her yerinden en iyi yatırımcılar tarafından yapılan işlemleri keşfetmenize, takip etmenize ve kopyalamanıza olanak tanır. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görülebileceği gibi son 30 günde kazanç yüzdeleri (ROI) ve kar zarar durumu (PNL) görülebilir. Örneğin aşağıda Blackpig adlı kullanıcının son 30 günde alım-satım işlemlerinden %1318 oranında kar elde ettiği görülebilir. Binance tarafından desteklenen TraderWagon platformu yatırımcıların alım-satım sonuçlarını kanıta dayalı olarak Binance desteğiyle işlem verileri üzerinden göstermektedir.

TraderWagon’da iki tür kullanıcı vardır, Lider Yatırımcılar ve Kopya Yatırımcılar. Lider Yatırımcılar, portföyleri yöneten ve diğer yatırımcıların portföyünü takip etmesine ve kopyalamasına izin veren yatırımcılardır. Kopya Yatırımcılar, Lider Yatırımcıların işlemlerini takip eden ve kopyalayan yatırımcılardır. TraderWagon‘da başarılı yatırımcıların alım-satım stratejilerini kopyalayarak kazanç sağmak mümkündür.

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