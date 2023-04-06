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Copy Trade Nedir?

11:57
6 Nisan 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika

Copy trade, başarılı yatırımcıların alım satım işlemlerini ve stratejilerini diğer kullanıcıların otomatik olarak kopyalaması anlamına gelir. Bu sistem, özellikle kripto para yatırımında yeni olan veya piyasaları sürekli izleyecek zamanı olmayan yatırımcıların, daha başarılı veya deneyimli yatırımcıların uzmanlığından yararlanmasını sağlar.

Copy trade yapmak için kullanıcılar; performanslarına, alım satım stratejilerine, risk profillerine ve diğer ilgili faktörlere göre takip edecekleri bir ya da birden fazla başarılı yatırımcı seçer. Bu bilgiler genellikle sıralamalar, geçmiş performans verileri ve kullanıcı profilleri aracılığıyla sosyal ticaret platformlarında mevcuttur. Kullanıcılar, seçilen yatırımcıları stratejilerini uygulamak için  sermayelerinden istediği bir kısmını bu işlem için tahsis eder. Bu, sabit bir miktar veya kullanıcının toplam portföyünün bir yüzdesi olabilir.

Sosyal yatırım platformu, seçilen yatırımcının işlemlerini gerçek zamanlı olarak yatırımcının hesabında otomatik olarak kopyalayarak uygular. Bu, alım satımların açılması veya kapatılması, zarar durdurma veya kar alma işlemlerinin ayarlanması ve diğer alım satım işlemlerini içerir. Bu süreçler tamamen otomatik olarak ilerler.

Kullanıcılar kopya alım satım portföylerinin performansını takip edebilir ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilir. Bu, kopyalama işleminin durdurulmasını, tahsis edilen sermayenin artırılmasını veya azaltılmasını veya takip edilecek yeni başarılı yatırımcıların eklenmesini içerebilir.

Copy Trade Örneği

Bir sosyal trading platformuna katıldığınızı ve copy trade için $1000 ayırmaya karar verdiğinizi varsayalım. Platformdaki çeşitli yatırımcıların profillerini ve performanslarını inceledikten sonra, Trader A’yı takip etmeyi ve Trader A’nın işlemlerini kopyalamaya onay verdiğiniz diyelim.

Sosyal trading platformunda sizin de $1000 bakiyeniz ile birlikte diğer kullanıcıların da katılımıyla Trader A’nın işlemlerinde kullanacağı bir havuz oluşur. Trader A oluşan bu fonu genellikle kısa vadeli olarak alım-satım işlemlerinde kullanır.

İşlemler sonucu elde edilen kar ise katılımcıların hesaplarına otomatik olarak aktarılır.

Sosyal Trading Platformları

TraderWagon, deneyimli ve acemi yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformudur. Kripto ticaretinde yeniyseniz veya piyasaları izleyecek vaktiniz yoksa, TraderWagon dünyanın her yerinden en iyi yatırımcılar tarafından yapılan işlemleri keşfetmenize, takip etmenize ve kopyalamanıza olanak tanır. TraderWagon aynı zamanda Social Trading yapmanıza olanak tanır. Social Trading fikri basittir: Deneyimli ve karlı yatırımcıların gerçek zamanlı kripto işlemlerini otomatik olarak kopyalar. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görülebileceği gibi son 30 günde kazanç yüzdeleri (ROI) ve kar zarar durumu (PNL) görülebilir. Örneğin aşağıda Tsin9 adlı kullanıcının son 30 günde alım-satım işlemlerinden %354 oranında kar elde ettiği görülebilir. Binance tarafından desteklenen TraderWagon platformu yatırımcıların alım-satım sonuçlarını kanıta dayalı olarak Binance desteğiyle işlem verileri üzerinden göstermektedir.

TraderWagon’da iki tür kullanıcı vardır, Lider Yatırımcılar ve Kopya Yatırımcılar. Lider Yatırımcılar, portföyleri yöneten ve diğer yatırımcıların portföyünü takip etmesine ve kopyalamasına izin veren yatırımcılardır. Kopya Yatırımcılar, Lider Yatırımcıların işlemlerini takip eden ve kopyalayan yatırımcılardır. TraderWagon‘da başarılı yatırımcıların alım-satım stratejilerini kopyalayarak kazanç sağmak mümkündür.

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