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Copy trade son zamanlarda oldukça popüler hale geldi ve hem deneyimli hem deneyimsiz yatırımcıların copy trading’e ilgi gösterdiği görülüyor. Traderwagon da bu ilgiyi daha üst seviyeye taşımak için Türk kullanıcılarına özel bir copy trade etkinliği düzenliyor.

Copy Trade Nedir?

Copy trade, başarılı yatırımcıların alım satım işlemlerini ve stratejilerini diğer kullanıcıların otomatik olarak kopyalaması anlamına gelir. Bu sistem, özellikle kripto para yatırımında yeni olan veya piyasaları sürekli izleyecek zamanı olmayan yatırımcıların, daha başarılı veya deneyimli yatırımcıların uzmanlığından yararlanmasını sağlar.

Bir diğer adı sosyal yatırımda, seçilen yatırımcının işlemlerini gerçek zamanlı olarak yatırımcının hesabında otomatik olarak kopyalayarak uygular. Bu, alım satımların açılması veya kapatılması, zarar durdurma veya kar alma işlemlerinin ayarlanması ve diğer alım satım işlemlerini içerir. Bu süreçler tamamen otomatik olarak ilerler.

Traderwagon Copy Trade Yarışması

3 – 12 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşeceği açıklanan etkinlikte, TraderWagon‘da trade’i kopyalayan kişiler 4.000 dolarlık ödülü paylaşacak. Yapılan açıklamalara göre yarışmaya yeni, etkin olmayan ve mevcut kopya traderlarının tümü katılabilir. Yarışmalarda ödül detaylarının şu şekilde olacağı belirtiliyor.

2.000 Dolarlık Geri Dönüş Ödülü: Geri gelen ve en az 100 dolar işlem hacmiyle alım satımları kopyalayan rastgele etkin olmayan 400 kullanıcının her biri 5 dolar kazanacak

1.500 Dolarlık Hoş Geldiniz Ödülü: İlk kopya ticaretini yapan rastgele 300 yeni kullanıcıdan her biri 5 dolar kazanacak.

500 Dolarlık Yıldız Yatırımcı Ödülü: İşlem Hacmine göre ilk 25 kullanıcının her biri 20 dolar kazanacak.

Yarışmaya katılmak için yatırımcıların öncelikle Traderwagon’a üye olması gerekiyor. Bu linkten TraderWagon’a üye olursanız hayat boyu geçerli indirimden faydalanabilirsiniz. Daha sonra bu formu doldurmanız ve Traderwagon Telegram sayfasına üye olmanız gerekiyor.

Bunlara ek olarak etkinlik için minimum yatırım tutarının yalnızca 10 USDT olduğunu, sabit tutar modunu kullanarak copy trade’e başlayabileceğinizi ve etkinliğe katılarak 5 USDT geri kazanabileceğinizi hatırlatmakta fayda var.

TraderWagon, deneyimli ve deneyimsiz yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformu olarak tanımlanabilir. Kripto ticaretinde yeniyseniz veya piyasaları izleyecek vaktiniz yoksa, TraderWagon dünyanın her yerinden en iyi yatırımcılar tarafından yapılan işlemleri keşfetmenize, takip etmenize ve kopyalamanıza olanak tanıyan bir platform olarak karşımıza çıkıyor.