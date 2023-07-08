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  •   Ekosistem Token’leri Çift Haneli Yükselirken Shiba Inu’nun (SHIB) Büyük İşlem Hacmi 3 Haneli Arttı!

Ekosistem Token’leri Çift Haneli Yükselirken Shiba Inu’nun (SHIB) Büyük İşlem Hacmi 3 Haneli Arttı!

Özet

  • Shiba Inu (SHIB) büyük yatırımcıların büyük işlemler gerçekleştirdiğini gösteren muazzam bir artış yaşadı.
  • Büyük İşlem Hacmi metriği son 24 saatte 6.36 trilyon SHIB'e çıkarak son yedi günün en yüksek seviyesini ulaştı.
  • Geçmişteki büyük işlem artışları SHIB'in fiyat hareketlerini etkilemiş ve genellikle fiyattaki yükselişlerden önce olmuştur.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:43
8 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 24 saatte yüzde 361,39 gibi muazzam bir artış gösteren Büyük İşlem Hacmi metriği, büyük Shiba Inu (SHIB) yatırımcıların diğer bir deyişle balinalarının büyük işlemler gerçekleştirdiklerini göstererek önemli bir sinyal sunuyor.

Büyük İşlem Hacmi 6.36 Trilyon SHIB’e Çıktı

IntoTheBlock verilerine göre Shiba Inu’nun Büyük İşlem Hacmi metriği, önceki gün 46.45 milyon dolar olarak gerçekleşerek son yedi günün en yüksek seviyesine ulaştı. Son 24 saat içindeki Büyük İşlem Hacmi ise 6.36 trilyon SHIB‘e çıktı. Şaşırtıcı bir şekilde, bu Büyük İşlem Hacmi’nde son yedi gün içinde ulaşılan en yüksek hacim oldu.

IntoTheBlock’a göre Büyük İşlem Hacmi, belirli bir günde balinalar ve kurumsal yatırımcıların gerçekleştirdileri işlemler hakkında çok değerli ipuçları sunan önemli bir metrik.

Büyük İşlem Hacmi metriğindeki artışlar, kurumsal yatırımcıların veya büyük yatırımcılar olarak kabul edilen balinaların agresif bir şekilde alım veya satım yaptığını gösterir. IntoTheBlock, 100 bin doların üzerindeki işlemleri büyük işlemler olarak tanımlamaktadır.

Shiba Inu’nun Fiyatı Büyük Bir Hareket İçin mi Hazırlanıyor?

Geçmişte kaydedilen büyük işlemlerdeki artışlar SHIB‘in fiyat hareketlerine etki etti. Çoğu zaman ise büyük işlemlerdeki artışı Shiba Inu fiyatındaki yükselişler takip etti. Bazen de bir fiyattaki yükseliş büyük işlemlerdeki artışla aynı döneme denk geldi. Öte yandan balinaların harekete geçerek Büyük İşlem Hacmi’ni sert şekilde yükseltmeleri ideal bir kar alım haberi de olabilmektedir.

Shiba Inu fiyatı, hafta başındaki düşüşlerin ardından şu anda toparlanmaya çalışıyor. 7 Temmuz’da büyük bir fiyat hareketi olan popüler memecoin‘in fiyatı 0,00000732 dolar gibi son zamanlarda görülen en yüksek seviyeye çıktı.

SHIB, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,53 yükselişle 0,0000073 dolara yükselse de ekosistem tokenler’i BONE ve LEASH‘ın gösterdiği performansın gölgesinde kaldı. Yazım sırasında Shibarium token’i BONE son 24 saatte yüzde 31 yükselişle 1,45  dolardan, LEASH ise yüzde 11,30 yükselişle 342 dolardan işlem görüyor.

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