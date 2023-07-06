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  •   Shiba Inu (SHIB) Geliştiricisinden Yatırımcılara Müjde! Yenilikler Hazır!

Shiba Inu (SHIB) Geliştiricisinden Yatırımcılara Müjde! Yenilikler Hazır!

Özet

  • SHIB geliştiricisi, SHIB Doggy DAO (merkeziyetsiz özerk kuruluş) Vakfı'nın kurulmasını önerdi.
  • Shiba Inu'nun DAO'sunun dört parçaya ayrılan yenilenmiş bir versiyonunu duyurdu.
  • Shibarium'un hazır olduğunun sinyallerini verdi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
23:30
6 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler memecoin Shiba Inu’nun (SHIB) baş geliştiricisi, Dogecoin (DOGE) rakibinin geleceğine dair bir yol haritası sundu. Meme token’ları yakından etkileyen gelişmeler neler?

SHIB Güncellemesi!

Yeni ve uzun bir blog gönderisinde Shytoshi Kusama takfma adlı geliştirici, protokolün anonim yaratıcısı Ryoshi’nin köpek temalı meme token’ın vizyonunu tamamlayacak bir SHIB güncellemesi önerdi. Uzman açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

SHIB, markalı bir yönetişim, Blockchain teknolojisi, ekonomi, bölge ve eğlence ortamında gelişen gerçekten merkezi olmayan ve kalıcı bir topluluğu nasıl yaratabilir? Gerçek hayatta siber dayanıklılıkla güçlendirilmiş ve bir milyar insan için tasarlanmış canlı, meme’lerden ilham alan bir ruhla aşılanmış mı?

Yatırımcılara Shiba Inu’nun bir memeden daha fazlası olduğunu göstermek için Shytoshi, resmi SHIB DAO tarafından alınan kararları uygulayacak ve varlıklarını elinde tutacak bir varlık olan SHIB Doggy DAO (merkeziyetsiz özerk kuruluş) Vakfı’nın kurulmasını önerdi.

SHIB DAO’sunda Yeni Versiyon!

Ayrıca Shytoshi, Shiba Inu’nun DAO’sunun dört parçaya ayrılan yenilenmiş bir versiyonunu duyurmaya devam ederek şunları söyledi:

DAO’nun SHIB topluluğunun tüm üyelerine eşit bir ses vermesini sağlamak için, tüm sistemin yönetişimi, Shiba Inu ekosistemindeki her bir çekirdek token için bir tane olmak üzere dörde bölünecek. Her biri, kalıcı olmasını sağlamak için sistemin yönetim yönlerinden sorumludur. Bu, bir gecede olan bir şey değil ve çözülmesinin biraz zaman alması bekleniyor.

Shytoshi daha sonra Ağustos ayında SHIB’in Kanada’daki Blockchain Fütürist Konferansı’na sponsor olacağını duyurdu. Burada topluluk projelerini yöneten ve geliştiren token TREAT ve protokolün merakla beklenen Layer-2 ölçekleme çözümü Shibarium hakkında daha fazla bilgi açıklanacağını belirterek şunları söyledi:

Bu lokasyonda tamamlanan Worldpaper sergilenecek, Shib markalı tüm projeler yayınlanacak ve TREAT ilk kez detaylı olarak yayınlanacak. Ayrıca uzun zamandır beklenen Layer-2 Shibarium’u da tartışmamız ve piyasaya sürmemiz çok muhtemeldir.

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