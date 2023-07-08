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  •   Kanıtta Sunan Fırsatçı Piyasa Uzmanı Şimdi de O Altcoin’in Peşine Düştü! Büyük Yükseliş Bekliyor!

Kanıtta Sunan Fırsatçı Piyasa Uzmanı Şimdi de O Altcoin’in Peşine Düştü! Büyük Yükseliş Bekliyor!

Özet

  • Kripto analisti Pentoshi, Ethereum'un en güçlü rakibi Solana'da (SOL) yükseliş beklediğini söyledi.
  • Analiste göre SOL, önemli direnç seviyelerini aşarak oldukça güçlü bir görüntü veriyor.
  • Bitcoin için de umutlu konuşan Pentoshi'ye göre 26 bin 600 dolar seviyesi önemli bir birikim bölgesi.
18:50
8 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcıların yakın takipte olduğu kripto para analisti ve trader’ı Pentoshi, dünyanın en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum‘un (ETH) en güçlü rakibi olarak gösterilen Solana’da (SOL) yükseliş beklediğini açıkladı.

Analiste Göre Tüm Solana Grafikleri “Yükseliş” Diye Bağırıyor

Anonim kripto para analisti Pentoshi, Solana‘nın SOL’unun 20 dolar civarındaki birleşik yatay ve çapraz dirençlerinin üzerine çıkmış gibi göründüğüne dikkat çekerek popüler altcoin’de yükseliş beklediğini söyledi. Analist ayrıca Ethereum rakibinin Bitcoin (SOL/BTC) ve Ethereum (SOL/ETH) karşısında da güçlü göründüğünü ifade etti:

SOL, BTC ve ETH paritesinde aniden oldukça umut verici yaşam belirtilerinin yanı sıra ABD doları karşısında da potansiyel bir kırılım ve trend çizgisi kırılımı gösteriyor. Bu yıl yoğun bir şekilde satın almayı planladığım ve ne zaman gelirse gelsin boğa koşusu boyunca en güçlü çıkış yapmasını beklediğim altcoin bu.

Pentoshi ayrıca bir yükseliş formasyonu olan günlük zaman dilimi SOL/BTC paritesinde potansiyel ikili dip formasyonu oluşumu gördüğünü de ekledi.

Bitcoin İçin Umut Dolu Konuşma

Solana’nın ardından Bitcoin’e bakan Pentoshi, spot borsa yatırım fonu (ETF) anlatısının kripto kralını daha yüksek seviyelere çıkaracağına inanarak BTC‘deki düşüşleri bir fırsat olarak gördüğünü söyledi:

Her düşüşü satın alacağım, çünkü ETF’in onaylanacağı spekülasyonuyla piyasaya milyarlarca dolarlık giriş söz konusu. Doğru ya da yanlış olsun, bence yükselişin temel anlatısı bu olacak. Satıcılar küçük savaşları kazanıyor, ancak alıcılar bu yılki büyük savaşın kazananı olacaklar.

Pentoshi ayrıca BTC için potansiyel alım bölgesi olarak 26 bin 600 dolar seviyesini hedeflediğini belirterek “Ortalarda dolaşmayacağım. Satın almak istediğim dip gri kutuda, yani 26 bin 600 dolar civarında. Satmak istediğim bir sonraki alan mıknatıs yani 32 bin 400 dolar civarında. 26 bin 600 dolardan beri alım yapıyoruz ve güçlüyüz.

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