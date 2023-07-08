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Efsanevi teknik analist John Bollinger, zaman zaman yaptığı Bitcoin (BTC) çağrılarına bir yenisini daha ekledi. Bollinger, Bitcoin’in fiyat grafiğinde oluşumunu gözlemlendiği yükseliş formasyonuna dikkat çekti.

John Bollinger: Bitcoin’de Yeni Bir Yükseliş Dalgası Geliyor

Yatırımcılar arasında volatilite ve fiyat seviyelerini analiz etmek için kullanılan popüler teknik analiz aracı Bollinger Bantları‘nın (BB) mucidi John Bollinger, grafikte klasik bir dizilim tespit etti: patlama, üst bantta yırtılma, konsolide olma, orta bantta destek bulma ve daha yükseğe dönme.

Bollinger Bantları ile daha az tanışanlar için, bunlar esasen bir fiyat grafiğinde çizilen üç çizgi kümesidir. Orta bant, tipik olarak 20 dönemlik basit bir hareketli ortalamadır ve üst ve alt bant orta banttan iki standart sapma uzakta çizilir. Bantlar volatilite ile genişler veya daralır. Piyasada volatilite olduğunda bantlar genişlerken, volatilite düşük olduğunda bantlar daralır.

Bollinger’in tweet’i, fiyatı yazım sırasında 30 bin 200 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin‘in şu anda orta bantta destek bulduğunu ve bunun tarihsel olarak bir yükselişin yaklaşmakta olabileceğinin bir göstergesi olduğu yönünde.

Bollinger’in formasyonu, fiyatın üst Bollinger Bandı’nı aştığı ve güçlü bir yükseliş ivmesine işaret eden “üst bantta yırtılma” ile sonuçlanan agresif bir fiyat artışı olan “patlama” ile başlar. Bunu genellikle fiyatın stabilize olduğu ve orta banda doğru olan bir konsolidasyon dönemi takip eder.

Fiyat orta bantta destek bulduğunda formasyon tamamlanır ve ardından tekrar yükselişe geçerek potansiyel yeni bir alım baskısı dalgasına işaret eder.

Bitcoin’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in (CMC) ortaya koyduğu veriler, en büyük kripto para Bitcoin’in son 24 saatte yüzde 0,10 gibi düşük bir oranda yükselerek 20 bin 249 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.

587.58 milyar dolar piyasa değeriyle BTC, son 7 günde değerinin yüzde 0,61’ini kaybederken, son 30 günde yüzde 14,78 artırdı. Fiyatın 30 bin dolar desteğinin üzerinde kalarak konsolide olmasının önemine vurgu yapan piyasa analistlerine göre bu konsolidasyonu 31 bin dolar ila 32 bin dolar arasındaki direnç bölgesinin aşılması takip edebilir.