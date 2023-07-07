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Bitcoin İçin Sırada Ne Var? Ünlü Piyasa Uzmanından BTC İçin 2 Senaryo

Özet

  • Michaël van de Poppe, Bitcoin'in yakında yükselişe geçebileceğini veya daha düşük seviyelere doğru hareket edebileceğini söyledi.
  • Analist, BTC'nin tekrar yukarı dönmesini beklediğini belirtirken, 28 bin 500 dolara doğru gidebileceğini de ekledi.
  • Van de Poppe, Bitcoin'deki son düşüşü düşük volatilite hareketlerinden biri olarak görüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:01
7 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, fiyattaki son düşüşün Bitcoin’i (BTC) kısa süreli düşüş trendinin en dip noktasına yaklaştırdığını belirterek fiyatın yakında yukarı yönde harekete geçebileceğini, geçmemesi halinde daha dip seviyelere doğru hareket etmesini beklediğini açıkladı.

Analiste Göre Bitcoin Ya Yükselecek Ya da 28 Bin 500 Dolara Yürüyecek

Ünlü kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, BTC’nin daha da düşmeden önce tekrar yukarı dönmesini beklediğini belirterek “Dip seviyeler tekrardan satın alınıyor. Buradan geri dönmesi gerekiyor, aksi takdirde Bitcoin 28 bin 500 dolar senaryosunu işletmek için harekete geçecek. ABD ekonomisi için son derece olumlu gelen işsizlik verileri nedeniyle piyasalar Fed’in yeni faiz artırımına gitmesini bekleyerek bunu fiyatlıyor.” dedi.

Van de Poppe’ye göre, kaçırma korkusu (FOMO) nedeniyle son zamanlarda BTC’ye yatırım yapan yatırımcılar muhtemelen şu andaki düşüşün acısını hissediyorlar. Analist bu acının en büyük kripto paranın tekrar 30 bin doların altına inmesi halinde daha da artabileceğini belirterek şunları söyledi:

Tipik FOMO alıcıları anlık düşüşün kurbanı oldular ve işte yeniden düşüyoruz. Burada fiyatın daha fazla yatay hareket etmesi yüksek ihtimal hatta belki 29 bin 900 dolara kadar inebilir.

“Bunlar Düşük Volatiliteli Hareketler”

Van de Poppe ayrıca piyasa değerine göre en yüksek kripto para BTC’nin son 24 saatin en yüksek seviyesi olan 31 bin 480 dolardan yine son 24 saatin en düşük seviyesi olan 30 bin 70 dolara düşerek yüzde 4,5’lik bir düşüş yaşamasının düşük volatiliteli hareketlerinden bir diğeri olduğunu belirterek “Bitcoin’deki düşük volatilite hareketleri eğlencelidir.” dedi.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,91 düşüşle 30 bin 199 dolardan işlem görüyor. Bitcoin ve altcoinler’de gözler bugün saat 15.30’da açıklanacak olan ve Fed’in bir enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı ABD’deki işgücü piyasasına ilişkin 3 kritik veride olacak.

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