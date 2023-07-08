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Kripto para piyasasının son günlerde nispeten düşüş eğilimi göstermesi ile birlikte son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %5,5’in üzerinde bir değer kaybı kaydeden Render Token (RNDR), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %1’e yakın bir değer kaybı kaydederek 1,93 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Render Token’daki düşüşü değerlendiren analist, değer kayıplarının hız kazanabileceğini öne sürdü ve kripto para yatırımcılarını uyardı.

Render Token’deki Değer Kaybı Hız Kazanıyor

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in hafta içerisinde 31.400 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaşmasının ardından yeniden düşüşe geçmesi ve 30.200 dolar fiyat seviyelerine gerilemesi ile birlikte son günlerde tekrardan düşüş eğilimi göstermeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de son günlerde kaydedilen değer kayıplarının ardından CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,18 trilyon dolara geriledi.

2023 yılının Ocak ayından Mayıs ayına kadar kaydettiği yüksek oranlı değer artışları ile kripto para piyasasının son dönemlerdeki popüler kripto para birimlerinden biri haline gelen Render Token (RNDR), yılın ilk aylarında güçlü bir yükseliş ivmesi yakalasa da son haftalarda yeniden düşüşe geçti ve çoğu piyasa değeri yüksek kripto para birimine kıyasla düşük bir fiyat performansı sergiledi.

Analistten Kripto Para Yatırımcılarına Uyarı

CMC’nin güncel verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %5,5’in üzerinde bir değer kaybı kaydeden Render Token (RNDR), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %1’e yakın bir düşüş kaydederek değer kayıplarına hız kesmeden devam etti. Sosyal medya hesaplarında “AltcoinSherpa” ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile Render Token’daki bu son düşüşü değerlendirdi ve piyasanın gidişatına göre gerçekleşebilecek olası senaryolara değindi.

Analist, Render Token’ın iyi bir proje olduğunu düşündüğünü belirtse de değer kayıplarının hız kazanabileceğini belirtti ve yakın vadede de BTC ve ETH’ye kıyasla çok daha düşük bir fiyat performansı sergileyeceğini öne sürdü. Ayrıca analist, Bitcoin’deki düşüş eğiliminin devam etmesi durumunda da altcoin’lerde yüksek oranlı değer kayıplarının söz konusu olabileceğini ifade etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.