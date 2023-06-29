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Render Token fiyatı, geçen hafta tanık olduğu %10’luk düşüşü biraz telafi etmeye yardımcı olan 2.00 dolar seviyesine yükselerek son 24 saat içerisinde %1 oranında bir artış yaşadı.

RNDR Düşüşü!

RNDR son 30 günde %23 düştü, ancak kripto para birimi AI ve metaverse/VR endüstrilerini çevreleyen pazar coşkusundan yararlanarak geçen yıl etkileyici bir şekilde %241 arttı. Ancak altcoinin bu yılki iyi şansına rağmen son düşüşün ivmesinin tükendiğinin bir işareti olduğu ve 2023’ün ikinci yarısında eski büyümesini tekrarlayamayacağı tartışılabilir.

Bununla birlikte daha yeni token’lar, daha köklü kripto paranın bocaladığı yerlerde kazanç sağlama olanağı tanıyabilir. RNDR kötü bir hafta geçirdi, ancak son bir saatteki sıçraması biraz toparlanmaya başlamış olabileceğini düşündürüyor.

Dün 30’luk bir aşırı satım pozisyonuna ulaştıktan sonra, RNDR’nin göreli güç endeksi 50’ye sıçradı ve yukarı yönlü bir ivme akışına işaret edebilir. Benzer şekilde 30 günlük hareketli ortalaması, 200 günlük ortalamasının altına düşmeyi bıraktı ve kısa vadeli gösterge potansiyel olarak yeniden yükselmeye başladı.

RNDR Beklentileri!

İyileşme hissini artıran, bir gecede 1,90 doların altına düşmeye direnen ve altcoinin yükselmesine yardımcı olacak görünen RNDR’nin destek seviyesi olabilir. Ancak RDNR, kötü haftasının ardından küçük bir sıçrama yaşarken, bu sıçramanın sürekli artışlara dönüşüp dönüşmeyeceğini söylemek zor olabilir.

Render, daha önce grafik işleme ağının yapay zeka ve metaverse için abartı ile güçlendirilmesiyle yılın en iyi performans gösteren ana kripto para birimlerinden biri olmuştu. Ayrıca son iPad modellerinin Render’ın OctaneX işleme uygulamasını desteklediğine dair haberler, RNDR’yi Mayıs ayında 2,85 dolara kadar çıkarmıştı, ancak bu rallinin ivmesinin artık durduğu görülebilir.

Aynı zamanda, AI ve metaverse’yi çevreleyen ilgi önümüzdeki aylarda azalabilir ve RNDR’yi bir kazanç kaynağı olmadan bırakabilir. Bu nedenle, RNDR’nin bu yıl daha fazla büyük ralli görmemesi mümkün, en azından gerçekten önemli benimseme haberleri olmadan.