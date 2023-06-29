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Bitcoin (BTC) ve genel kripto para piyasalarında fiyatlamayı oldukça geniş gösteren ABD Gayri Safi Milli Hasıla ve İşsizlik Haklarından yararlanma verileri açıklandı! İşte detaylar!

ABD Verileri!

Lider kripto para biriminin fiyatı Amerika Birleşik Devletleri’nin verilerinden ciddi etkilendi. Federal Rezerv’in gelir verileri ve faiz oranlarını açıklama kripto para biriminin geçmiş dönemlerinde fiyatında düşüşe neden olmuştur. Ayrıca tarihi verilere göre, doların güçlenmesi kripto para piyasalarında genellikle düşüşe neden oldu. İşte beklenen durumlarda son durum!

Kripto para piyasalarında ve genel piyasaların merakla beklenen ABD Gayri Safi Milli Hasıla verileri dakikalar önce açıklandı. ABD Gayri Safi Milli Hasıla verileri beklentisi %1.4, önceki veri %1,3 iken şimdi yayınlanan raporlarda bu sayı beklentilerinin üzerine çıkarak %2 olarak açıklandı. Ayrıca İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları: 239K (Önceki: 265K, Beklenti: 263K). Gelen veriler ABD ekonomisinin güçlü olduğunu gösterebilir. Ayrıca bu durum uzmanlara göre kripto paralar adına olumsuz bir etki yaratabilir. İşsizlik Haklarından yararlanma verisi Ekim 2021 tarihinden bu yana yaşanan en büyük düşüş. Veriler sonrasında DXY ciddi bir kazanım elde etti.

Kripto Paralara Etkisi!

Uzman kripto para analistlerinin daha önce yaptıkları çeşitli açıklamalarda beklentilerin altında kalması durumunda kripto para birimi gibi varlıklara olumlu yönde etki etmeyi beklerken, ABD doları için olumsuz bir durum olarak belirtiliyor. Ancak beklentilerin üzerinde veya beklentilerin karşılanması durumunda kripto para piyasalarında yukarı yönlü hareket öne sürülüyor. Ayrıca güçlü bir ABD ekonomisinin ilerleyen süreçlerde Federal Rezerv’in faiz artırımına destek olabileceği belirtildi. Uzun bir yükseliş soluğu yaşayan altının da verilerden etkilenebileceği belirtiliyor.

Bitcoin geçtiğimiz yıl içinde peş peşe düşüşlerin ardından 2023 yılı itibariyle toparlandı. Yatırımcılar adına kritik bir psikolojik seviye olan 30.000 doları aştı. Ancak yukarıda belirtilen nedenler sonrasında yeniden bu seviyenin içinde gerilemişti. Piyasaların amiral gemileri olan Bitcoin yazı kaleme kadar 30.750 dolar seviyesinden işlem görüyor.