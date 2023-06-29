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Konu kripto paralar olduğunda herkesin aklında gelen ilk coin’in Bitcoin olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Peki konu altcoin’lerse? Bu konuda da market hakimiyetiyle ikinci sırada bulunan Ethereum’un başı çektiğini belirtmek doğru olacaktır. Bunda belki de kripto paraların en gözde kişiliği olan Vitalik Buterin’in de etkisi büyük.

Yapılan güncellemelerle her gün kendisini ileriye taşıyan Ethereum’da gerçekleşen fiyat hareketleri ise yatırımcıyı düşündürmeye devam ediyor.

Ethereum Kaç Dolar?

Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum (ETH), geçtiğimiz günlerde keskin bir fiyat düşüşü yaşadı ve 1.940 dolardan 1.847 dolara geriledi. Kripto para fiyatlarının dalgalanmasında çeşitli faktörler rol oynasa da, belirli bir “balina” tarafından yapılan önemli satışların bu örnekte Ethereum’un düşüşüne önemli ölçüde katkıda bulunduğuna inanılıyor.

Kripto dünyasında bulunan bir “balina”, belirli bir kripto para biriminden büyük miktarda tutan bir kişi veya kuruluş anlamını taşır. Böyle bir oyuncu önemli alım satımlar yaptığında, genellikle kayda değer fiyat hareketlerini tetikler.

Bu gördüğümüz durumda ise bir Ethereum balinası popüler kripto değişim platformu Binance’e stratejik olarak 25.000 ETH (yaklaşık 47,24 milyon dolar değerinde) yatırmış ve 12 saat sonra 15,9 milyon USDT çekmişti.

Ethereum Balinası’ndan Büyük Kâr

Düşükten alıp yüksekten satmasıyla tanınan bu kripto balinası, geçtiğimiz birkaç ay boyunca Ethereum ticaretinde mükemmel bir kazanma oranı tutturdu. Bu başarılı strateji, balina için kârlı olsa da, son zamanlarda ETH’nin fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskıya neden oldu.

İlk işlemden sadece dokuz saat sonra, balina 16 milyon USDT daha çekerek Ethereum’un aşağı yönlü hareketine daha fazla katkıda bulundu. Analistler, Ethereum’un fiyatındaki ani düşüşün büyük ölçüde bu balinanın önemli satışına bağlı olduğuna inanıyor.

Henüz satılmamış yaklaşık 8.000 ETH (yaklaşık 14,7 milyon dolar) ile bu etkili balinanın gelecekteki alım satım faaliyetleri, Ethereum’un piyasa değeri üzerinde potansiyel olarak ek satış baskısı yaratabilir. Bununla birlikte, kripto piyasalarının küresel ekonomik eğilimler, düzenleyici haberler ve yatırımcı duyarlılığındaki değişiklikler de dahil olmak üzere sayısız faktörden etkilenebileceğini unutmamak da çok önemlidir.

Bu son olay, balinaların kripto para piyasası üzerinde sahip olduğu güç ve etkinin altını çizmekte. Bireysel yatırımcılar her zaman temkinli olmalı ve bunun gibi beklenmedik satışlardan kaçınmak için büyük cüzdanları takip etmeli.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.