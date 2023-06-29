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Son Dakika: Binance Reddedildi! Kripto Para Devine Operasyon Mu?

Özet

  • Finance Forward'ın raporuna göre Binance borsası BaFin'den ret cevabı aldı.
  • Binance, AB bölgesindeki birçok ülkedeki başvurularını geri çekiyor.
  • Asya yakında açıktan Binance borsasını desteklemeye başlayabilir.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
12:42
29 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Birkaç dakika önce yapılan duyuruya göre hacim bakımından en büyük kripto borsası Binance yeni bir ret aldı. Bu kripto devinin Batı’dan aldığı ilk olumsuz cevap değil. ABD ve Avrupa bölgesi trilyon dolarlık şirketler kripto alanına kaydıkça Binance borsasına karşı daha sert bir tutum takınmaya başladı.

Binance Başvurusu Reddedildi

Finance Forward’ın biraz önce yaptığı duyuruya göre Almanya’nın mali gözlemcisi kripto borsası Binance’e saklama lisansı vermeme kararı aldı. İçeriden kaynaklara dayandırılan haberin Federal Finansal Denetim Otoritesi’nin (BaFin) resmi bir kararı mı yoksa devam eden tartışmalarda ifade edilen bir niyet mi olduğunun belirsiz olduğu belirtildi.

Binance sözcüsü şunları söyledi;

“Düzenleyicilerle yapılan görüşmelerin ayrıntılarını paylaşamasak da, BaFin’in gerekliliklerine uymak için çalışmaya devam ediyoruz. Beklendiği üzere, bu detaylı ve devam eden bir süreçtir. Almanya’daki düzenleyicilerle görüşmelerimizi sürdürmek için doğru ekibe ve önlemlere sahip olduğumuzdan eminiz”.

Binance ve Düzenleyici Baskı

Finance Forward 26 Haziran’da Binance‘in Avusturya’daki düzenleyici onay başvurusunu geri çektiğini bildirdi. Şirket ayrıca Güney Kıbrıs’ın menkul kıymetler düzenleyicisine kaydolmaktan vazgeçti ve başarısız bir kayıt girişiminin ardından Hollanda’dan ayrılmaya karar verdi. Ayrıca, kayıtsız bir trade platformu işlettiği iddiasıyla ABD menkul kıymetler düzenleyicisinin suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu için Belçika’daki faaliyetlerini durdurması emredildi.

Binance kripto firmalarının bu pazarlardan birinde düzenleyici onay alarak tek pazarda faaliyet göstermelerine olanak tanıyacak olan AB’nin yeni kripto düzenlemesine hazırlık olarak Avrupa stratejisini düzenlediğini söyledi.

Ancak spekülatörlere göre Batının kendi trilyon dolarlık devleriyle kriptoya girmesi nedeniyle burada onlara alan açılıyor. Alman devi Deutsche Bank yakın zamanda BlackRock başvurusunun ardından kripto saklama hizmeti için başvuru yapmıştı.

Öte yandan ABD ve AB en kötü senaryoda Binance borsasını kendi bölgelerinden dışarı itmeye çalışsa da Asya bölgesinin kriptoyu benimseme konusunda hızlandığını gözden kaçırmamalıyız. Eğer Binance batıdan dışlanmaya devam ederse kripto alanında da iki kutuplu bir yapı görmemiz mümkün.

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