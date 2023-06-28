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2022 yılına damga vuran altcoinlerin başında geliyordu ancak tam 1 yıl önce kurucuları tarafından kaderine terk edildi. Kurucunun demir parmaklıklar arkasına gitmesi dışında pek bir sorun yok, popüler altcoin spekülatif varlıklar arasında ve ilgi görmeye devam ediyor. Üstelik uzun süredir kurucu yerine “yeniden inşa edici” mağdur grup tarafından canlandırılmaya çalışılıyor.

LUNC Binance Yakım

Terra Luna Classic‘ten gelen bir öneri, topluluk üyeleri arasında hararetli bir tartışmaya yol açtı. Teklif, Binance borsasının LUNC yakma mekanizmasından yeniden çıkarılan tüm Terra Luna Classic (LUNC) tokenlerini topluluk havuzundan çekerek yakmayı amaçlıyor. Binance daha önce katılımını %100’den %50’lik bir katkıya indirgemiş ve LUNC yakımının geliştiricilere yönelik bir topluluk havuzu fonu olarak yenilendiği tespit edilmişti.

Yeni öneri “Binance Müşterilerinin Ücretlerinden Bugüne Kadar Elde Edilen Tüm Lunc’un Yakılması” başlığıyla oylamaya sunuldu. 11582 sayılı teklif, titiz müzakereler ve hesaplamaların ardından topluluk havuzundan 899.224.538,5 LUNC’nin yakılmasını öneriyor.

LUNC Fiyatı Artar Mı?

Eğer bu yakım için onay gelirse birkaç günlüğüne de olsa doğan heyecan fiyatta artışa neden olabilir. Fakat bir sorun var, LUNC topluluğu bu öneri konusunda ikiye bölündü. Üstelik fiyatın aleyhine olan grup daha güçlü görünüyor. Teklifin ilk oylaması, bazı üyelerin hayati önem taşıyan tekliflerin değerlendirildiği bir dönemde önemli miktarda LUNC’nin yakılmasına karşı çıkmasıyla bölünmüş bir topluluğa işaret ediyor. Buna karşılık diğerleri, etik açıdan doğru bir hareket tarzı olduğunu düşünerek LUNC’un derhal, ancak kademeli ve haftalık bir süreç içinde yakılmasını savunuyor.

Teklif şu ana kadar %42 “Evet” oyu alırken, %58 “Veto ile Hayır” oyu aldı; bu da çoğunluğun LUNC’nin topluluk havuzundan tamamen yakılmasının bekleyen harcama tekliflerini olumsuz etkileyebileceğine inandığını gösteriyor. Doğrulayıcılar arasında JESUSisLORD ve Classy’s Sphere öneriyi desteklerken, Happy Catty Crypto, T.MOM ve MoonRunners muhalefetlerini dile getirdiler. En iyi doğrulayıcılar hâlâ teklif üzerinde görüş bildirmeye devam ediyor. Eğer havuz boşalırsa bu holderlar için kısa vadeli kazanç getirebilir. Ancak sorun şu ki ağın yeniden canlanabilmesi için yapılan önerilerin finansmanı noktasında buradaki varlıkların kullanılması hedefleniyordu. Örneğin 6 tam zamanlı geliştiricinin istihdamı önerisi ve bunun için de havuzdaki para gerekiyor.

Eş zamanlı olarak, Terra Luna Classic topluluğunun toplam LUNC yakımı 65 milyar gibi şaşırtıcı bir rakama yaklaşarak yakım hızında bir artış olduğunu gösteriyor. Hem projeler hem de doğrulayıcılar LUNC yakımına güçlü bir şekilde katkıda bulunuyor. Binance, 32,93 milyar LUNC tutarındaki toplam yakıma %51 oranında katkıda bulunarak önemli bir katılımcı oldu.