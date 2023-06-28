FTX çöküşünün ardından kripto para yatırımcıları merkezi olmayan cüzdanlarda varlık saklamaya daha ilgili hale geldi. Ancak burada da başka bir sorun doğdu. Yatırımcılar 12 kelimelik kurtarma kelimelerini kaybetmeye başladı. Bunu kâğıda yazanlar, farklı farklı yerlere bölerek saklayanlar hatta ezberlemeye çalışanlar var. Peki bu kelimeleri unuttuğunuzda kurtarmanın bir yolu var mu?
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Öncelikle kelimelerin tamamını unuttuysanız, erişiminiz yoksa yapabilecek pek bir şeyiniz yok. Böyle bir riskle karşılaşmamak için mutlaka birkaç yere kelimeleri yedeklemeniz gerekir. Ancak birkaç kelimeyi unuttuysanız cüzdanınızı kurtarmanızın yolu var.
Axel Bitblaze bu konuda harika bir kılavuz hazırladı ve bir gün ihtiyaç duymamanız ümidiyle bunu sizin için derliyorum. Öncelikle BIP 39 listesi 2048 kelime içerir, yani tüm tohum ifadeler bu kelimelerin kombinasyonları kullanılarak oluşturulur. Aralık sabit olduğundan brute force ile başarıya ulaşma ihtimaliniz yüksektir.
Brute force aslında bir saldırı yöntemidir. Örneğin kapsama alanında olduğunuz bir Wifi şifresi sadece rakamlardan oluşuyorsa kısa süre içinde brute force (deneme yanılma) araçlarıyla bu şifreyi kırabilirsiniz. Aynı şeyi kurtarma kelimeleriniz için de yapabilirsiniz.
Eksik kelime sayısına bağlı olarak kombinasyonları denetmek yöntemiyle başarıya ulaşma ihtimaliniz var. Unuttuğunuz kelime sayısına bağlı olarak başarıya ulaşma süreniz 6 saniye ile 10 yıl arasında değişiyor. 4 kelime ve üstünü unuttuysanız ömrünüz bu yöntemle başarıya ulaşacak kadar uzun olmayabilir.
Normal bir bilgisayarda eksik kelimeye göre brute force tahmini başarı süreci aşağıdaki gibidir.
Peki bu denemeleri elle mi yapacaksınız? Elbette hayır birkaç popüler uygulama var.
Projenin GitHub sayfasına gidin. Kısmi tohum ifadenizi yapıştırın. Eksik kelimeyi “?” ile belirtin ve konumu doğru olsun.
Ardından kod sizin için gerekeni yapacaktır. Bu sadece tek kelimeyi unuttuğunuz durumda işe yarar.
Örnek kullanımda yapmanız gereken adımlar şunlar;
Bir bilgisayar korsanı tohum kelimelerimi tahmin edebilir mi? Hayır, bunu başaramazlar. Olası kombinasyonlar hakkında daha önce de belirtildiği gibi, tahmin etmek neredeyse imkansızdır. 12 kelimenin tamamının eksik olduğu senaryoda 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 ihtimal vardır. Bu aslında kabaca sonsuza kadar denemesi halinde bir noktada başarılı olabileceğini söylüyor. Elbette sonsuza kadar yaşayabilirse.