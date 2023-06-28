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FTX çöküşünün ardından kripto para yatırımcıları merkezi olmayan cüzdanlarda varlık saklamaya daha ilgili hale geldi. Ancak burada da başka bir sorun doğdu. Yatırımcılar 12 kelimelik kurtarma kelimelerini kaybetmeye başladı. Bunu kâğıda yazanlar, farklı farklı yerlere bölerek saklayanlar hatta ezberlemeye çalışanlar var. Peki bu kelimeleri unuttuğunuzda kurtarmanın bir yolu var mu?

Kripto Cüzdanı Kurtarma Kelimelerini Unuttum

Öncelikle kelimelerin tamamını unuttuysanız, erişiminiz yoksa yapabilecek pek bir şeyiniz yok. Böyle bir riskle karşılaşmamak için mutlaka birkaç yere kelimeleri yedeklemeniz gerekir. Ancak birkaç kelimeyi unuttuysanız cüzdanınızı kurtarmanızın yolu var.

Axel Bitblaze bu konuda harika bir kılavuz hazırladı ve bir gün ihtiyaç duymamanız ümidiyle bunu sizin için derliyorum. Öncelikle BIP 39 listesi 2048 kelime içerir, yani tüm tohum ifadeler bu kelimelerin kombinasyonları kullanılarak oluşturulur. Aralık sabit olduğundan brute force ile başarıya ulaşma ihtimaliniz yüksektir.

Brute force aslında bir saldırı yöntemidir. Örneğin kapsama alanında olduğunuz bir Wifi şifresi sadece rakamlardan oluşuyorsa kısa süre içinde brute force (deneme yanılma) araçlarıyla bu şifreyi kırabilirsiniz. Aynı şeyi kurtarma kelimeleriniz için de yapabilirsiniz.

Kripto Cüzdanı Nasıl Kurtarılır?

Eksik kelime sayısına bağlı olarak kombinasyonları denetmek yöntemiyle başarıya ulaşma ihtimaliniz var. Unuttuğunuz kelime sayısına bağlı olarak başarıya ulaşma süreniz 6 saniye ile 10 yıl arasında değişiyor. 4 kelime ve üstünü unuttuysanız ömrünüz bu yöntemle başarıya ulaşacak kadar uzun olmayabilir.

Normal bir bilgisayarda eksik kelimeye göre brute force tahmini başarı süreci aşağıdaki gibidir.

1 kelime: 2048 olasılık (2048^1) tahmini 6 saniye

2 kelime: 4.194.304 olasılık (2048^2) tahmini 90 saniye

3 kelime: 8.589.934.592 olasılık (2048^3) tahmini 2 gün

4 kelime: 17.592.186.044.416 olasılık (2048^4) tahmini 10 yıl

Peki bu denemeleri elle mi yapacaksınız? Elbette hayır birkaç popüler uygulama var.

Seed Saviour: Bir kelime eksikse tohum cümlenizi kurtarmanıza yardımcı olabilecek tarayıcı tabanlı bir tohum kurtarma aracı

BTCRecover: Bilinmeyen 2 veya daha fazla tohum kelime ile Gelişmiş Kurtarma için

Seed Saviour Kullanımı

Projenin GitHub sayfasına gidin. Kısmi tohum ifadenizi yapıştırın. Eksik kelimeyi “?” ile belirtin ve konumu doğru olsun.

Ardından kod sizin için gerekeni yapacaktır. Bu sadece tek kelimeyi unuttuğunuz durumda işe yarar.

BTCRecover Kullanımı

BTCRecover scriptini GitHub’dan indirin ve açın

Python3’ü yükleyin

cmd’yi açın ve şunu yazın: pip install -r requirements.txt

Örnek kullanımda yapmanız gereken adımlar şunlar;

İlk önce cmd’yi açmanız ve klasöre gitmeniz gerekir

Çalıştırmak için şunu yazmamız gerekiyor: python http://seedrecover.py

Bunu yaptıktan sonra, kurtarmaya çalıştığınız cüzdan türünü soran etkileşimli bir açılır pencere görünecektir

Cüzdan türünü seçtikten sonra sizden ortak anahtar isteyecektir, bunu girebilir veya atlayabilirsiniz

Bundan sonra, sizden kayıp cüzdan cüzdanınızın cüzdan adresini yapıştırmanızı isteyecektir. Hatırlıyorsanız girin

Son olarak sizden kırık tohum ifadesini girmenizi isteyecektir

Basitçe kırık tohum cümlenizi koyun ve geri kalan eksik kelimeleri bruteforcing yapmaya başlayacak ve daha önceki istemde sağladığınız cüzdan adresi ile eşleştirmeye çalışacaktır

Tohum Kelimeleri Tahmin Edilebilir Mi?

Bir bilgisayar korsanı tohum kelimelerimi tahmin edebilir mi? Hayır, bunu başaramazlar. Olası kombinasyonlar hakkında daha önce de belirtildiği gibi, tahmin etmek neredeyse imkansızdır. 12 kelimenin tamamının eksik olduğu senaryoda 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 ihtimal vardır. Bu aslında kabaca sonsuza kadar denemesi halinde bir noktada başarılı olabileceğini söylüyor. Elbette sonsuza kadar yaşayabilirse.