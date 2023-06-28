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On-chain denildiğinde ilk akla gelen şirketlerden biri ve son hareketlilik onlara göre yükselişin öncü sinyali olabilir. Kripto yatırımcıları arasında oldukça popüler olan on-chain analiz şirketi Santiment popüler altcoin XRP için yatırımcıları sevindiren açıklamasını yaptı. Peki bundan sonra ne olacak?

XRP Coin Artar Mı?

Santiment yakında SEC belasından kurtulması beklenen XRP Coin için diğer kripto paralarda kar satışları başlamışken yükselişin devam edebileceğini söylüyor.

“Tarihsel olarak, kâra kıyasla daha büyük oranda zararda hareket eden coinlerin değer kazanma olasılığı daha yüksektir.”

XRP yazı yazıldığı sırada 0,483 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre altıncı sıradaki altcoin haftalıkta sadece %1,36 değer kaybetti. Santiment ayrıca, kripto traderların bu haftanın başında düşüş eğiliminde olduklarını ve bunun tarihsel olarak piyasa için yükseliş göstergesi olduğunu belirtiyor.

“Kripto piyasaları geçen Cuma günü zirveye ulaştıktan sonra, traderlar fiyatların geri çekilmeye devam edeceği ve 27.000-29.000 dolar seviyesinden alım yapma fırsatları sunacağı beklentisiyle haftanın başına geldi. Yüksek düşüş eğilimi daha da yükselme olasılığını artırıyor.”

Ethereum Balinaları Hareketlendi

Kripto analiz firması ayrıca balinaların ETH varlıklarını borsalardan dışarı taşımaya devam ettiğini vurguladı. Bu son derece önemli çünkü borsadaki arz eridikçe satışa müsait coin miktarı da azalır. Bu da talep artışıyla birlikte fiyatların daha hızlı yükselmesini sağlayabilir.

“Bu arada en büyük borsa dışı adresler zenginleşmeye devam ediyor. ETH için borsalardaki arz %9,2 seviyesine kadar düştü”.

Çıkan arzın önemli bölümü stake için kullanılıyor. Diğer taraftan ETH için en önemli detay eş zamanlı olarak dolaşım arzının da yakımlarla birlikte azalıyor olmasıdır. Altcoin kralı PoS geçişiyle madencilere devasa ödemeler yapmadığı için negatif enflasyonla tanıştı. İşlem ücretlerinin %33’ü yakılırken talep aynı kalsa bile orta vadede fiyatın yükseldiğini görebiliriz.

Bitcoin ise yazı hazırlandığı sırada 30.400 dolar desteğinin altında salınmaya devam ediyor. Altcoinler BTC cephesindeki zayıflık nedeniyle kar satışları yaşamaya başladı. BTC eğer yukarı yönlü ataklarına devam etmezse altcoinler için işler tatsızlaşabilir.