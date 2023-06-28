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Olumlu temellerin bir araya gelmesi şu anda önde gelen kripto para biriminin fiyatını yönlendirdiğinden, Bitcoin (BTC) fiyatını çevreleyen artan bir yükseliş hissi var. Genel görünümüne dayanarak, en iyi kripto analisti Willy Woo, en büyük kripto para birimi için yepyeni bir akıllara durgunluk veren fiyat hedefi paylaştı.

Ona Göre Bitcoin Fiyatı Kaç Dolar Olacak?

Willy Woo, analistin BlackRock, Fidelity ve büyük varlık yöneticilerinin Yönetim Altındaki Varlıklarının (AUM) %5’ini Bitcoin’e aktarmasıyla etmesinin etkisi hakkındaki görüşünü almak isteyen Lynn Brewer adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından etiketlendi.

Referans olarak, BlackRock’ın 9 trilyon doların üzerinde AUM’si bulunuyor ve bu miktarın sadece %1’i 90 milyar dolara denk geliyor ve belirtilen tüm AUM’ler toplandığında, borsalardaki mevcut BTC varlıklarını aşabilir.

Willy Woo verdiği yanıtta, söz konusu olayın gerçekleşmesi halinde Bitcoin’in tahmini fiyatının yaklaşık 310.000 dolar olacağını hesapladığını söyledi. Willy’nin bu hedefe ulaşmak için hangi ölçütleri kullandığı belirsizliğini korurken, bu hedef sektörün önde gelen isimlerinin daha geniş çaplı tahminleriyle örtüşüyor.

Özellikle de Bitcoin, kökleşmiş arz sınırı ve şu anda artan talebi nedeniyle en düşük değere sahip varlıklardan biri olarak etiketlendi. BlackRock, Fidelity Investments ve benzerlerinin spot ETF başvuruları, Wall Street yatırımcılarının yeni ortaya çıkan varlığa maruz kalmak için artan yaygara ve hazırlığının altını çiziyor.

MicroStrategy Bitcoin Satın Aldı

Birçok Wall Street firması Bitcoin’i satın alma konusunda çitin üzerinde otururken, Amerikan iş zekası ve yazılım firması MicroStrategy Incorporated farklı ama yükselişte olan bir yol seçti.

Firma bugün 12,333 BTC daha satın alarak toplam Bitcoin varlıklarını 152,333 birime çıkardığını duyurdu. MicroStrategy’nin motivasyonu makul ölçüde olsa da, uzmanlar spot bir Bitcoin ETF ürününün onaylanmasının yatırımcılara düzenleyici kaygılara dayalı olarak daha iyi bir itici güç sağlayacağına inanıyor.

Bitcoin’in MicroStrategy tarafından tutarlı bir şekilde satın alınması ve Wall Street yatırımcıları tarafından olası benimsenmesi, yakın gelecekte büyük bir fiyat artışı için yükseliş durumunu destekleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.