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Boğalar ve ayılar kripto para piyasasında çekişmeye devam ederken, bazı varlıklar önümüzdeki birkaç hafta içinde iyi yatırımlar olma konusunda diğerlerinden daha fazla potansiyel gösteriyor ve bunlardan bazıları hala coin başına 1 dolardan daha düşük bir fiyatla varlıklarını sürdürüyorlar.

Bunu göz önünde bulunduran Finbold, kripto sektörünü analiz ederek yukarıdaki tanıma uyan ve Temmuz ayı için her yatırımcının satın alınacaklar listesine dahil etmeye değer birkaç kripto para biriminin bir listesine ulaştı.

Stellar (XLM)

Sessiz sedasız hızla yükselen kripto varlıklarından biri de Stellar (XLM) olup, takma isimli kripto alım satım uzmanı NebraskanGooner’ın ifadesiyle, çoğu varlığın grafiklerinde devam eden kırmızı-ışık yeşil-ışık değişimlerinin ortasında “çıldırıyor ve kimse bundan bahsetmiyor” ve daha fazla büyüme potansiyeli gösteriyor.

Basın saatine göre Stellar 0,09691 dolar fiyatla işlem görüyor ve MoneyGram entegrasyonu gibi birçok olumlu duyuru sayesinde son 24 saatte %5,61’lik yükselişin yanı sıra son yedi günde %23,63’lük önemli bir ilerleme kaydetmesi ve önceki ay %10,28’lik artış da dahil olmak üzere tüm grafiklerinde artış kaydetti.

VeChain (VET)

Düşük maliyetli satın alınabilecekler listelerinde düzenli olarak yer alan VeChain (VET), son fiyat hareketi ve kripto borsası Coinbase’in son listeleme duyurusu gibi ekosistemini çevreleyen gelişmeler sayesinde Temmuz ayında da iyi bir yatırım olabilme potansiyeliyle devam ediyor.

VeChain şu anda 0,0186 dolar fiyattan işlem görüyor ve bu da son grafiklerde görüldüğü üzere gün içinde %0,95 ve son dört hafta içinde %8,05’lik küçük kayıplara rağmen hafta boyunca %25,93’lük bir artışa işaret ediyor.

XRP (XRP)

Son haftalarda sürekli büyümesiyle dikkatleri üzerine çeken bir başka kripto para da XRP oldu. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) blockchain şirketi Ripple’a karşı yasadışı menkul kıymet satışı suçlamasıyla açtığı davanın merkezindeki token olan XRP’de gelişmeler sürüyor.

Artan düzenleyici baskıya rağmen, aktif XRP adresleri arttı ve 27 Haziran’da alınan en son verilere göre fiyatı şu anda 0,4819 dolar olan token için önceki yedi günde %0,77 ve aylık grafiğinde %2,10 değer kazanan yakın bir fiyat kırılmasına işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.